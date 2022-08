"J'ai très envie que ça soit la rentrée mais je ne me sens pas prête" : paroles de nouveaux profs à Toulouse

L'académie de Toulouse compte 38.000 professeurs, premier et second degré confondus. Héléna (prénom d'emprunt), 35 ans, résume sans doute l'état d'esprit de tous ses collègues qui comme elles font leur première rentrée : "J'ai très très envie que ce soit la rentrée, mais je ne me sens pas prête. Je suis stressée et excitée. Après il faut qu'on fasse le le deuil de faire une rentrée parfaite (rires)!"

Beaucoup de reconversions

Héléna va avoir des CE1 au nord de Toulouse ; elle a eu le concours cette année et s'est reconvertie après plusieurs années en tant qu'ingénieure dans l'aéronautique en région parisienne : " J'avais le syndrome de l'imposteur dans ce métier. En discutant avec des amis je me suis rendue compte que ce sentiment était assez partagé. Je me suis alors intéressée à ceux qui avaient des difficultés scolaires et qui n'aimaient pas aller à l'école." Elle veut donc transmettre mais pas que des savoirs, aussi des "savoir-être", de la curiosité ; c'est ce qui lui a donné envie de faire ce métier, pour lequel elle va tout de même "quasiment _diviser son salaire par deux._" Marie, 25 ans, a elle choisi ce métier pour sa diversité, après avoir étudié le droit immobilier ; elle va avoir une classe de CM1 : "On enseigne plusieurs matières, on discute avec les parents, le directeur etc." Maël, 25 ans, fils d'enseignant, a déjà travaillé dans l'animation et réfléchit aux moindres détails pour la rentrée avec ses CE2 : "Comment les ranger, quoi dire face à eux, comment ils vont se présenter ou m'appeler. J'aimerais qu'ils m'appellent par mon prénom mais certains vont sans douter m'appeler maître...!"

Je divise quasiment mon salaire par deux. - Héléna, 35 ans, prof reconvertie

Certains ont la classe à 100%, d'autres non

Les nouveaux enseignants en primaire ne seront pas logés à la même enseigne : ceux qui sont titulaires du master Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF) auront une classe à 100%, les autres alterneront : deux semaines leur classe et deux semaines de formation, alors qu'auparavant tous avaient leur classe à 50% la première année. Tous les titulaires du concours ont suivi une pré-rentrée avec l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE), ex Espé et IUFM. "On a quand même l'impression d'être jeté dans le bain, mais on est suivi sur l'année, on a un tuteur terrain et un tuteur INSPE", raconte Héléna. "C'est assez vertigineux, même si on de l'aide humaine et des logiciels", abonde Maël, 25 ans qui aura sa classe à temps plein.

Tous soulignent que la revalorisation à 2.000 euros annoncée pour 2023 par le gouvernement est bonne à prendre, mais Maël tempère : "Pour l'instant on n'a rien d'officiel... On ne va pas cracher dessus, ce serait une bonne chose évidemment. Mais il n'y aurait aucune logique à être payé plus que des collègues qui sont là depuis 10 ans. Il faudrait surtout augmenter le point d'indice." Héléna elle raconte qu'elle achète à ses frais, des manuels, du matériel "comme des petits jeux" à utiliser en classe. Marie de son côté espère déjà "arriver à faire le programme" et espère quand même mener des projets "comme une correspondance avec une autre classe."

Dans l'académie de Toulouse il y a 523.000 élèves dans les établissements privés et publics et 37.500 enseignants. Dans le premier degré "ça ira", assure le recteur, alors que dans le secondaire il reconnait des besoins en EPS, anglais, histoire-géo. Mais "l'objectif ultime" c'est un prof devant chaque classe, assure-t-il, comme le réclame le ministre de l'Education Nationale Pap Ndiaye, en visite à Toulouse ces jeudi 1er et vendredi 2 septembre.