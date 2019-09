"J'ai un animal seul chez moi", la nouvelle carte pour protéger sa petite bête en cas d'accident

Montpellier, France

Qu'arrive-t-il à un animal de compagnie lorsque son maître est victime d'un accident ? C'est la question que Valérie Barthas-Orsal, déléguée à l’animal en ville à la mairie de Montpellier, s'est posée. Pour éviter que les chiens, chats et autres oiseaux se retrouvent seuls, la Ville a trouvé la solution... Une carte à glisser dans son portefeuille.

La nouvelle carte pour protéger son animal de compagnie en cas d'accident © Radio France - Claire Leys

"J'ai un animal seul chez moi", voilà ce qu'on peut lire sur le recto du carton, de la taille d'une carte de visite. "Il faut la placer derrière sa carte vitale, insiste Valérie Barthas-Orsal, lorsque vous êtes inconscient et que les secours vous emmènent à l'hôpital, ils ouvrent votre portefeuille. Cette carte, c'est un signe, un appel."

Isabelle vit seule avec Félix, un West Highland white terrier. Elle a déjà adopté la carte, indiquant au verso le nom et le numéro de téléphone d'un proche à contacter. "Lorsqu'on vit seule, forcément, on se préoccupe de ce qu'il arriverait à notre animal en cas de situation extrême. Mon chien, c'est un être sensible et intelligent, si je ne rentre pas à la maison, il va vraiment se sentir mal." Cette carte pourrait rendre service à de nombreux Montpelliérains, il y aurait environ 28 000 chiens dans la capitale héraultaise selon la mairie.

Soulager la SPA

La carte permet aussi d'aider les refuges. Lors d'un accident, si les secours n'ont pas la possibilité de prévenir les proches de la victime, son animal de compagnie est placé à la SPA. "Les refuges sont déjà surchargés, constate Aliénor, éducatrice canine à Montpellier. Cette initiative va permettre de ne pas les solliciter inutilement."

Cette carte est disponible gratuitement à l'Hôtel de Ville de Montpellier, au CCAS et dans les locaux de certaines associations. Vous pouvez également la télécharger sur le site de la mairie.