"J'ai un peu peur, mais quel bonheur" : affluence pour la réouverture des salles de sport à Paris

Pour cette troisième étape du déconfinement ce mercredi 9 juin, les salles de sport rouvrent en intérieur. De quoi faire le plus grand bonheur des adaptes de la musculation et du rameur.

"Bonjour et bienvenue, ça fait plaisir de vous revoir" clame Déborah Carlès, responsable des enseignes NeoNess, en accueillant les premiers sportifs dès 7 heures du matin à la salle Saint-Lazare, rue de Clichy, à Paris. Et ils sont nombreux à avoir fait le déplacement dès l'ouverture pour venir suer à grosses gouttes sur les tapis de course et les rameurs.

De l'appréhension et beaucoup d'envie

"J'ai peur, peur d'avoir perdu ma forme physique" lâche Anaïs en effectuant sa réinscription à l'accueil, "je vais commencer par marcher, en douceur, et puis on verra", explique la jeune femme. Et effectivement, la reprise n'est pas forcément simple. Après son échauffement, Louise enchaîne les marches sur l'escalier, et souffre un peu : "c'est sûr que c'est rude, mais ça me permet de me muscler les mollets. En plus il commence à faire trop chaud pour courir dehors, donc la réouverture tombe à pic", souffle t-elle, entre deux séries.

Et ça a beau être difficile au début, cette réouverture, Valentin l'attendait avec une grande impatience : "j'ai passé six mois en essayant de m'entraîner à la maison mais dans mon petit studio c'était dur. Donc je suis vraiment content que cela rouvre. Parce que sans faire du sport, je me sentais plus fatigué. Là je sais que je vais me sentir mieux, on va y retourner progressivement mais c'est super", assure le jeune homme qui file vers les vestiaires.

La salle accueille à nouveau les sportifs avec une jauge de 50% et des créneaux de réservation. Selon NeoNess plus de 30.000 réservations ont déjà été enregistrées pour les deux semaines à venir.