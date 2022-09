"J'ai un rôle de médiation" : il existe deux délégués du défenseur des droits dans l'Indre

Parfois, les calculs ne sont pas bons. Pour votre retraite, le montant d'une allocation familiale ou en cas de litige avec la Caisse primaire d'Assurance maladie. Comment résoudre une telle situation ? Vous pouvez solliciter l'intervention du délégué du défenseur des droits. Ils sont deux dans l'Indre. "La majorité des dossiers, entre 40 et 45%, sont d'ordre social", précise Roland Millerou, invité de France Bleu Berry ce vendredi. "J'ai un rôle de médiation entre un requérant qui se plaint de quelque chose et une administration qui aurait pu commettre un dysfonctionnement", ajoute-t-il.

J'ai pu redresser un dossier qui entraînait un mauvais perçu de 18.000 euros

En 2021, 422 dossiers ont été traités, c'est 300 de plus que lors des débuts de l'activité de Roland Millerou en 2010. "Nous sommes compétents pour les litiges envers les administrations, la protection des enfants, la déontologie de la sécurité et la lutte contre les discriminations", détaille le délégué du défenseur des droits. Il ne faut surtout pas hésiter à le contacter, c'est gratuit. "Le problème, lorsqu'une administration établit un relevé, elle vous envoie le montant de la retraite. Les administrés se contentent de regarder le montant qu'ils vont percevoir et ils ne vont pas se concentrer sur le détail des trimestres. Or, il y a parfois des erreurs de calculs. J'ai pu redresser un dossier qui entraînait un mauvais perçu de 18.000 euros", conclut Roland Millerou.

Tout le monde peut le saisir, en l'appelant au 02.54.29.51.19 mais aussi par mail roland.millerou@defenseurdesdroits.fr.