"J'ai une bouillotte pour chauffer mon lit" : ces Alsaciens qui galèrent pour payer le chauffage

C'est l'un des sujets de préoccupations du moment : la hausse du prix de l'électricité et du gaz. Il devient de plus en plus cher de se chauffer. Notamment pour les étudiants dont le budget est déjà très serré

Les députés devaient voter ce mardi après midi à l'Assemblée nationale le premier volet de la loi de finances dédiée au budget 2022. Un texte qui contient notamment le "bouclier tarifaire" promis par le gouvernement, pour contenir la hausse des prix du gaz et de l'électricité.

Le premier octobre, le gaz a déjà augmenté de 12.6% et ne devait plus monter jusqu'en avril, selon les promesses de l'exécutif. Le premier ministre a aussi promis que l'électricité ne monterait "que" de 4% au lieu des 12% annoncés en début d'année prochaine.

Mais les prix de l'énergie se sont donc envolés en 2021. Et l'automne gagnant, l'hiver arrivant, il faut déjà remettre le chauffage, notamment en Alsace.

Ce mardi matin, un premier fait divers a touché une famille de la Meinau à Strasbourg.

Elle a été intoxiquée après avoir allumé un barbecue au charbon de bois dans son appartement pour se chauffer. Bilan : 6 personnes dont trois enfants hospitalisés.

Beaucoup de foyers dépendent en effet du système D pour se chauffer. Notamment les étudiants. "J'ai 47 euros de gaz à payer, plus 40 euros d'électricité chaque mois. C'est compliqué. J'ai un travail étudiant qui aide. Mais j'ai perdu ma bourse, et donc c'est vraiment difficile pour payer tout cela. Je chauffe beaucoup avant de dormir, et j'éteins le chauffage la nuit. Je garde le chauffage éteint aussi quand je ne suis pas là la journée" raconte Elsa Marie, une étudiante en langue et littérature anglophone à l'université de Strasbourg.

"On chauffe le plus tard possible, pas avant novembre" disent de leur côté Camille et Arthur, deux étudiants en archéologie.

"On met des chaussettes, des pulls" disent-ils.

"J'ai aussi une bouillote pour chauffer mon lit, à l'ancienne" explique Elsa Marie.

Leurs aînés peinent aussi parfois à se chauffer. Comme Guy, un habitant de Koenigshoffen à Strasbourg. "Dans mes chambres en ce moment il n'y a pas de chauffage. Dans la salle de bain juste un petit peu et je l'arrête vite le matin. Dans la cuisine bien sûr que non. Y'a juste le salon où j'ai la télé, c'est sûr que j'économise" dit-il. Avant d'ajouter : "dans le temps on était en t-shirt à la maison. Maintenant on a le pull, mais c'est bien, cela permet d'acheter des pulls" sourit le retraité, fataliste.

Précautions à prendre

Face à des situations où les familles improvisent parfois pour se chauffer, les pompiers du Bas-Rhin de leur côté appellent à la prudence. Notamment à cause du risque d'intoxication au monoxyde de carbone, un gaz sans odeur, difficile à détecter. "Ce gaz est très toxique, il se fixe sur le sang et empêche l'oxygène de se fixer, cela peut provoquer des intoxications qui peuvent mener à la mort. Chaque année, les pompiers du Bas-Rhin interviennent pour 80 intoxications ou suspicions d'intoxication au monoxyde de carbone et en France, nous sommes à une centaine de décès constatés dans ces circonstances" dit Jérôme Boulanger officier au service d'incendie et de secours du Bas-Rhin

Le conseil, c'est donc d'être vigilant : "Tous les appareils de chauffe, chaudière, chauffage au gaz, chauffage au bois, doivent être contrôlés par des professionnels et les conduits de fumée doivent être ramonés deux fois par an. Pensez aussi à l'aération des locaux, ce n'est pas parce qu'il fait froid que l'on aère pas le logement" dit le commandant.