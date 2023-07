"J'ai voulu prendre aucun risque" : ils révisent leur voiture avant de partir en vacances

C'est un petit bruit qui lui a mis la puce à l'oreille. Une semaine avant de partir à la mer, Bertrand a entendu un bruit "inquiétant" en freinant avec sa voiture grise. Pas une seconde à perdre, il a appelé son garagiste pour être sûr d'avoir son véhicule pour partir des Hauts-de-Seine vers La Rochelle, ce samedi. "Avec ce problème, j'avais pas trop envie de prendre la route, surtout avec des enfants dans la voiture."

"J'ai refusé trois demandes de réparation ce matin"

Son garagiste, Ramzy Bouch, lui a réparé sa voiture en un rien de temps. Le patron du garage du Marché de La Garenne liste les zones de la voiture qu'il faut vérifier avant de partir en séjour : "Il faut vérifier en prioriété le niveau d'huile, la vidange, filtre habitable, filtre à air, gonflage des pneus, vérifier directement les disques et plaquettes, le liquide de refroidissement, c'est la base." Le but, c'est déviter les ennuis sur son lieu de vacances et les accidents, juillet et août représentent 20% de la mortalité routère sur toute l'année.

À la veille des départs en vacances, le garagiste reçoit de nombreux coups de fil et en refuse une dizaine par jour. "On dit oui uniquement aux habitants de la ville... et encore ça fait trop de monde."

Il constate qu'aujourd'hui la climatisation est devenue la préoccupation "commune" des clients . "Là, les gens, ils y arrivent pas. C'est le sujet sensible. C'est normal ! Conduire avec 35 degrés dans la voiture sur l'A6 ce n'est pas possible. Ils viennent nous voir pour que tout soit prêt pour partir en vacances de manière agréable."