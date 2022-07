"J'ai vu, au bout de la rue, un car" : en juillet 1942, les rafles de Juifs en Touraine

"Je tenais le petit chien blanc de la voisine dans mes bras, au coin de ma maison, quand j'ai vu, au bout de la rue, un car (...) si j'avais su... on avait largement le temps de s'en aller." Mania Loulier, née Gittman, a aujourd'hui 91 ans. Elle en a 11 lorsqu'elle est victime, avec sa mère, son petit frère de 4 ans et plus de 200 autres personnes, de la rafle de Tours, qui commence dès le 15 juillet et se poursuivra les 16 et 17, en même temps que la rafle du Vel d'Hiv dont on commémore les 80 ans ce week-end.

Maman demande si on doit emmener des couvertures, des confitures

"Il y a un car qui passait dans les rues de Tours et dans d'autres villes d'Indre-et-Loire, certains ont été raflés à Chouzé" explique Marie-Paule Fresneau Petitgirard, présidente de l'ARESHVAL, association de recherches sur la Shoah en Val de Loire. Mania Loulier se souvient de certains de ses voisins qui montent dans le car, puis "ils se sont arrêtés chez nous, ils nous ont dit 'on vous emmène.' Maman demande si on doit prendre des couvertures, des confitures. On nous dit non."

On a passé la nuit dans un baraquement en bois, par terre

LesTourangeaux arrêtés sont enfermés dans un premier temps à l'école normale de St-Symphorien. "On a passé la nuit dans un baraquement en bois, par terre. Je me souviens, j'ai eu envie de faire pipi, on m'a accompagnée avec un fusil au pied d'un arbre. Au petit matin, ils ont fait monter tous les enfants (dans le car). Les mamans se doutaient bien de ce qui allait se passer. Il paraît que des femmes se sont fait tuer là parce qu'elles voulaient casser les vitres, sortir."

Mania Loulier et les autres enfants sont emmenés au camp de la Lande, à Monts. "Les autres personnes (les adultes ndlr) sont transférées le 18 juillet à Angers, qui était centre de regroupement" précise Marie-Paule Fresneau-Petitgirard. "Ensuite, elles sont déportées par le convoi numéro 8, directement à Auschwitz."

Le camp de la Lande, lieu d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale

La stèle indiquant l'emplacement du camp de la Lande a été inaugurée en 1988 sur la commune de Monts, à l'endroit où se situait ce lieu d'internement, l'un des quatre répertoriés en Indre-et-Loire et le plus important. "Il a été construit pour un usage militaire mais la guerre a été si rapidement perdue par la France qu'il n'a pas servi" explique Marie-Paule Fresneau-Petitgirard. Dès 1940, on y interne des étrangers, victimes de la politique xénophobe. Les conditions au camp se durcissent rapidement : d'une relative liberté de circulation, on passe "aux barbelés" et début 1942, quelques mois avant les rafles, le camp de la Lande devient "camp d'internement pour les Juifs."

C'est dans ce camp que Mania Loulier est envoyée après les rafles de juillet 1942 "car il n'y avait pas encore l'autorisation de déporter les enfants" précise Marie-Paule Fresneau-Petitgirard. Un mois après, le 19 août, la petite fille et son frère sont libérés... ou s'échappent. "Cela me semble encore être un miracle" confie la vieille dame, qui raconte s'en être sortie grâce à son oncle, qui lui demande de monter dans le coffre d'un médecin visitant le camp. Peu après, en septembre 1942, les détenus juifs du camp de la Lande, enfants compris, sont à leur tour envoyés vers les convois.

Des bottes qui faisaient beaucoup de bruit, je les entends encore

Mania Loulier finit, toujours en compagnie de son frère, par franchir la ligne de démarcation, un pont au bout duquel leur père les attend. Lui a échappé à une rafle spécifique à la Touraine, en février 1942, lorsque les autorités allemandes arrêtent des otages en représailles de la mort d'une sentinelle tuée à Tours. Cette première rafle aussi, Mania Loulier s'en souvient. "J'entends la porte qui s'ouvre (...) c'étaient des bottes qui faisaient beaucoup de bruit, je les entends encore (...) vous savez, il n'y en a pas beaucoup qui s'en sont sortis. J'avais un petit copain, à l'époque. Un jour, je suis allée à une commémoration. Ils ont lu son nom, ça m'a fait quelque chose. Lui aussi, il est mort. "

En Indre-et-Loire, plus de 1.000 Juifs sont déportés en moins de trois ans, une trentaine seulement revient des camps d'extermination. Une cérémonie a lieu à Tours, esplanade des Justes, à 9 heures 30 ce dimanche 17 juillet.