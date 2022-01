"J'aime Louviers", la nouvelle plateforme qui crée du lien entre les habitants

La plateforme jaimelouviers.fr s'adresse à tous les habitants de Louviers et des environs. Il suffit de s'inscrire pour profiter et proposer des services

Après une étude menée par des étudiants de l'université Paris Dauphine et encadrée par la sociologue Céline Mounier en 2019, "le besoin de disposer d'un outil facilitant le lien humain et relayant les initiatives solidaires" est apparu, amplifié par la crise sanitaire. Une série d'ateliers et deux mois de tests plus tard, la Ville de Louviers lance son site jaimelouviers.fr, plateforme participative pour les habitants et par les habitants. "C'est la plateforme des habitants de la ville, 100% locale, c'est une forme nouvelle d'engagement qui permet d'intervenir en toute confiance car les données sont sécurisées" souligne le maire François-Xavier Priollaud.

S'entraider, sortir et participer à la vie citoyenne

La plateforme s'articule autour de ces trois thèmes. Après inscription, les utilisateurs peuvent proposer leurs services, faire des demandes et entrer en contact avec les autres membres. Ludovic donne des suspensions et des appliques, un autre propose des cours de mathématiques tandis qu'une maman veut entretenir les chemins des écoles Jean Prévost et Jean Moulin. Jean-Claude Buquet collectionne les fers à repasser et grâce à la plateforme, "au bout de huit, quinze jours, j'ai trouvé une personne sur Louviers qui m'a contacté pour traduire un livre en allemand sur les fers" glisse le pressophile.

La plateforme est ouverte aux associations et c'est bien utile pour Jean-Pierre Binay : "Ça nous permet de contacter directement les Lovériens pour faire connaître nos actions et pour recueillir des témoignages" explique Jean-Pierre Binay, le président de La SED, la société d'études diverses de Louviers et sa région, qui donne un exemple :

Kylian Dallet, bénévole au Louviers Volley Ball, a fait de la pub pour son club car et même si ce sport a connu un engouement grâce aux deux médailles d'or des équipes de France aux Jeux olympiques de Tokyo, "des gens ne connaissaient pas le volley, et ils sont venues voir par curiosité. Et du coup, on les revoit à chaque match" raconte le jeune sportif.

Le site s'adresse également aux commerçants qui peuvent déposer une annonce, "ça permet à tous les citoyens de pouvoir aller à en un endroit commun pour avoir toutes les informations sur le commerce à Louviers" avance Pascal Mourinet, le président de Louviers Shopping, l'association des commerçants de la ville, forte de 114 adhérents.

Une plateforme en partenariat avec Orange

En 2018, Louviers et Orange signent la première convention en France dans le cadre du programme national Action Cœur de ville à l'occasion du salon des maires et des collectivités. "C'est inédit, c'est la première fois qu'on coconstruit une plateforme avec des citoyens, des élus, la Ville, les services" détaille le directeur des Relations collectivités locales Nicolas Loqué qui assure que la plateforme est amenée à évoluer en fonction des retours des utilisateurs.

L'élaboration de cette plateforme a coûté 70.000 euros, subventionnés à 80% par le FNADT, le fonds national d'Aménagement et de développement du territoire.