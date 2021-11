"J'arrête de consommer dans les bars et les boîtes" : à Bordeaux, le GHB fait de nombreuses victimes

Depuis l'apparition du hashtag balance ton bar, les témoignages affluent sur les réseaux sociaux. De plus en plus de victimes prennent la parole pour dénoncer des bars ou discothèques dans lesquelles elles auraient été intoxiquées au GHB.

L'apparition du hashtag "balance ton bar", libère la parole. Les témoignages sont nombreux. Ce sont ceux des victimes du GHB, elles prennent la parole pour dénoncer des bars ou discothèques dans lesquelles elles auraient été intoxiquées au GHB." J'ai repris conscience dans une ruelle avec ce type qui essayait d'abuser de moi"," j'étais dans un état inconscient et j'ai fait des actions que jamais je n'aurais faites même bien alcoolisée", "c'était comme des coups de couteau dans le ventre" peut-on lire sur l'Instagram de "Balance ton bar Bordeaux".

Bordeaux n'échappe pas à la déferlante de témoignages de victimes du GHB.

"On est sorti pour l'anniversaire d'une copine dans un célèbre établissement bordelais, je ne me souviens de rien"

Le mois de septembre dernier Camille a décidé de sortir pour l'anniversaire de son amie dans une boîte de nuit très fréquentée de Bordeaux. Ce soir-là, elles assistent à un concert d'un célèbre rappeur. Une fois le show de l'artiste terminé les deux amies retournent dans leur carré VIP spécialement réservé pour la soirée. Leurs verres sont restés sans surveillance. Une dizaine de minutes plus tard, Camille se sent mal. "J'ai eu d'abord de violents maux de ventre, comme des coups de couteaux". Très vite son état se dégrade. Elle est prise de vomissements couleurs blancs, "et puis c'est le black-out complet". Et L'alcool n'y est pour rien, "je n'avais bu que deux verres à ce moment-là."

C'est son amie qui lui racontera la soirée . Elle ne reprendra conscience que le lendemain matin avec l'impression d'avoir échappé au pire.

"De plus en plus de personnes qui viennent nous voir"

Ces derniers mois le Psychiatre Jean-Michel Delile addictologue et président du comité d'étude et d'information sur la drogue et les addictions à Bordeaux constate une hausse du nombre de consultations de victimes présumées du GHB, ce liquide incolore et inodore. Ces personnes viennent consulter sur la recommandation du CHU de Bordeaux, après des phénomènes d'intoxication aiguë voire de coma.

Dans certains cas, ceux des victimes abusées sexuellement, le travail de reconstruction est très difficile explique Jean-Michel Delile. "Les victimes souffrent d'une amnésie lacunaire, c'est-à-dire qu'elles ne se souviennent de rien. Ce qui créer des climats d'angoisse avec le sentiment d'être en insécurité permanente du fait qu'elles ne savent pas qui les a agressées.

Aujourd'hui, le GHB est interdit en France, son utilisation est marginale. Ce qui est surtout utilisé en ce moment est un dérivé du GHB: le GBL. Un solvant à peinture dont la vente reste très règlementée. Ce n'est qu'une fois ingéré que le corps le transforme en GHB.

Le GHB peut rendre accro

Le GHB peut rendre addicte. Si les victimes sont nombreuses à défiler dans le cabinet du docteur Delile, les personnes tombées dans l'addiction de cette substance le sont encore plus. Ingéré dans une dose mesurée cette drogue peut avoir des effets recherchés. " Quand c'est pris volontairement cela crée une forme de désinhibition, on se sent plus à l'aise, on est content et euphorique". C'est un peu comme avec l'alcool mais en beaucoup plus intense. Le GHB est souvent associé à des pratiques sexuelles.

De nombreuses victimes présumées mais peu de plaintes

Malgré les plaintes peu de poursuites judiciaires, difficile de prouver que l'on a bien été drogué au GHB aux yeux des forces de l'ordre. Pour déposer une plainte, il faut que la victime puisse montrer une analyse de sang, démontrant l'intoxication. Le problème du GHB c'est qu'il disparait très rapidement dans le sang. S'il n'est pas réalisé dans les quelques heures qui suivent la prise, il devient très difficile de déceler la substance dans le sang. Il devient alors très difficile de comptabiliser le nombre exact de victimes bordelaises.

"Une seule affaire de viol impliquant du GHB a été jugée à Bordeaux ces dernières années. "Cela concernait un viol commis sur un bateau, en 2018. Tous les verres retrouvés sur place ont été analysés, et des traces de GHB ont été retrouvées", souligne Rachel Bray, procureure adjointe au Parquet de Bordeaux à France 3 Nouvelle-Aquitaine.

"Des capotes de verre" pour empêcher les contaminations

En pleine soirée, la vigilance est de mise. Mettre sa main au-dessus de son verre est une solution utile mais insuffisante. Des capuchons noirs existent pour recouvrir son contenant de façon hermétique; à la manière de ceux utilisés sur les cafés à emporter pour empêcher qu'il ne se renverse ou qu'il refroidisse. A Bordeaux, plusieurs établissements de nuits en utilisent comme La Plage, conscient de la gravité de la situation. D'autres aimeraient le faire.

Le problème c'est que tous les diamètres ne sont pas encore disponibles.