"J'arrive même à pédaler debout" : des adultes apprennent le vélo grâce à l'association Véli Vélo à Limoges

Chaque année, 300.000 vélos sont volés selon les chiffres de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB). Face à un phénomène grandissant, elle s'associe à l'Académie des mobilités actives pour lancer une grande enquête auprès des cyclistes, avec un questionnaire en ligne à remplir jusqu'au 1er novembre.

ⓘ Publicité

Le vol de vélo est l'une des raisons qui décourage certains de l'emprunter dans leurs déplacements. Pour y remédier, l'association Véli Vélo à Limoges prodigue des conseils pratiques. Elle sensibilise aussi plus généralement à cette pratique, avec des cours de vélo pour grands.

Apprendre le vélo à 50 ou 14 ans

Sur le parvis de la Bastide, à Limoges, les apprentis cyclistes se retrouvent chaque semaine, habillés de leur gilet jaune bien reconnaissable. Fouzia zigzague nerveusement autour des plots, elle n'avait pas fait de vélo depuis 40 ans, depuis un accident de vélo traumatisant. À 50 ans, elle a décidé de se remettre en selle, "il y a un an, j'étais avec un groupe d'amies. Elles ont organisé une sortie à Saint-Pardoux avec le vélo. J'ai été obligée de rester avec les mamies, et on a marché. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre le vélo" raconte-t-elle.

Il y a 10 ans, on avait une trentaine d'adhérents et là, on a presque 400

Dans le groupe de cyclistes sur l'esplanade, il y a aussi des plus jeunes comme Andréa, quatorze ans. "C'est vraiment étonnant parce qu'avant, je ne pratiquais même pas le vélo. Et dès que je montais sur un vélo, je tombais. Et depuis l'année dernière, je réussis super bien. J'arrive même à pédaler debout" reconnaît fièrement le collégien.

Depuis la pandémie de Covid et la prise de conscience de l'urgence climatique, la pratique du vélo connaît un boom. Jérôme Fraisse, qui encadre les cours de vélo, voit arriver de plus en plus de monde à l'association. "Il y a 10 ans, on avait une trentaine d'adhérents et là, on a presque 400 adhérents" calcule-t-il.

Récemment, l'augmentation des prix du carburant a également joué un rôle. "On a eu pas mal de gens qui sont dépendants de la voiture et qui voient qu'ils pourraient se mettre au vélo. Soit ils ne savent pas en faire, soit ils ont vraiment peur d'en faire et du coup, ont besoin d'un accompagnement" explique le professeur en herbe.