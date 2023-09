"J'aurais préféré rester et finir ma carrière en Dordogne" raconte un médecin démissionnaire du Bugue

Un ancien médecin du Bugue (Dordogne) n'a pas apprécié les propos du maire à la suite de son départ de la commune. "Ça me choque, ça choque les Buguois, quelque part on nous a laissés tomber !", déplorait le maire Serge Léonidas à notre micro après le départ de deux médecins libéraux installés dans la maison médicale privée de la commune. Au mois de juin dernier, le docteur Christophe Deschamps quittait Le Bugue après 31 ans d'exercice dans la commune. Un départ à quelques années de la retraite lié, selon lui, à de mauvaises conditions de travail.

Rester au Bugue, "c'était le but de ma vie de médecin de famille"

Le médecin s'est installé dès le début de sa carrière dans cette commune avec sa femme, sans que ni l'un ni l'autre ne soit originaire du coin : "Je pensais encore, il y a quelques mois, finir ma carrière là-bas. C'était le but de ma vie de médecin généraliste, de médecin de famille" raconte ce docteur qui est désormais installé à l'Aiguillon-la-Presqu'île (Vendée) dans une maison médicale publique.

Pas de climatisation dans son cabinet

En lisant les propos du maire du Bugue, le docteur Christophe Deschamps dit avoir été "outré". Directement visé, il souhaite expliquer qu'il n'est pas parti du jour au lendemain en claquant la porte. "J'ai prévenu le maire depuis plusieurs mois de la difficulté que j'avais à rester dans cette maison médicale privée." Selon le docteur, les conditions de travail étaient mauvaises et rien ne s'arrangeait. "C'est un bâtiment qui a été construit en 1976 et le chauffage était d'époque, plusieurs fois réparé, mais jamais remplacé. L'hiver, on avait chacun un chauffage d'appoint" dans les bureaux, raconte le docteur Deschamps.

"Continuer de travailler dans ces conditions ne me paraissait pas faisable"

L'été, la situation n'était pas meilleure selon lui. La climatisation ne marchait pas dans son cabinet. "On avait une climatisation dans le hall et non pas dans les bureaux. L'un des propriétaires (de la maison médicale) m'avait demandé à l'époque de laisser ma porte ouverte si je voulais avoir un peu de fraîcheur, ce qui m'avait un petit peu choqué" se souvient le docteur.

"En décembre 2022, j'ai demandé au maire Serge Léonidas de m'assurer qu'il ferait quelques chose dans les mois qui venaient, et il m'a dit qu'il ne pouvait pas me l'assurer, j'ai donc préféré donner ma démission début janvier". Un départ qui s'est produit six mois après, au début de l'été 2023, "continuer de travailler dans ces conditions ne me paraissait pas faisable" juge-t-il.

Dans l'état dans lequel étaient le bâtiment et les conditions d'exercice à l'époque de son départ, Christophe Deschamps n'imagine pas qu'un jeune docteur puisse y poser ses bagages durablement. "Trop de charge, un bâtiment vétuste alors que dans les villages à côté (Saint-Cyprien, Saint-Alvère, Rouffignac) vous avez des conditions de travail qui sont bien meilleures et avec un loyer adéquat".

"Je suis en colère contre la mairie, et pas forcément ce maire-là (Serge Léonidas) puisque j'avais déjà commencé à en discuter avant son arrivée ! Ce sont les patients qui trinquent ! J'avais demandé à ce que des choses soient faites pour régler ces problèmes et avoir un outil de travail suffisamment développer pour attirer de nouveaux médecins."

Le projet de rachat par la mairie est lancé

Installé depuis quelques semaines en Vendée, le docteur est bien plus heureux dans son cabinet, "on a des conditions de travail vraiment excellentes ici. La mairie a construit voilà deux ans et demi une maison médicale toute neuve, avec la climatisation et avec des bureaux très fonctionnels. Je regrette ma Dordogne, mais je suis content d'être ici et je suis dans un désert médical qui est autrement important qu'au Bugue puisque je suis seul médecin pour une commune qui a un nombre d'habitants semblable au Bugue et avec un bassin de vie d'environ 6.000 habitants. J'ai vu des patients pleurer de soulagement quand je suis arrivé" se rappelle le nouveau Vendéen, qui concède avoir versé quelques larmes avec des patients du Bugue.

"Il aurait pu patienter un peu plus, qu'on lui présente le projet. Il y avait une urgence, mais il ne fallait pas aller dans la précipitation" répond le maire Serge Léonidas, tout en confirmant que le projet de rachat de cette maison de retraite est lancé. Il va couter 450.000 euros à la commune, mais va permettre de rénover le bâtiment et proposer un loyer moins cher à une douzaine de professionnels de santé,