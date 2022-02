"J'avais besoin de me sentir utile" : Nicolas Framont, le sociologue devenu vendeur de légumes à Saintes

À l'occasion de sa participation aux 6èmes Rencontres du livre et du citoyen à Saint-Georges-de-Didonne les 19 et 20 février, portrait d'un charentais-maritime revenu cultiver des légumes dans le département après avoir fréquenté les sphères politico-médiatiques parisiennes.

"À 18 ans, on m'aurait dit que je serai là en train de commenter des serres avec des petits-pois, j'aurai plutôt halluciné !" Nicolas Framont, 33 ans, a quitté la vie parisienne pour venir s'installer à Saint-Savinien (Charente-Maritime) en 2020. Avec son mari, Hugo, ils cultivent des légumes à la ferme de la Pertuzerie qu'ils vendent sur le marché de Saintes.

Nicolas Framont, devant la serre où poussent petit pois, salades ou encore oignons. © Radio France - Philippe Peyre

Une vie bien éloignée de ce que Nicolas avait pu vivre jusqu'à présent. Lui qui, après avoir été élevé dans le département, n'avait qu'une idée en tête : quitter la campagne pour la ville. "Comme tous les gamins à la campagne, je m'ennuyais ferme. Avec mes amis, on fantasmait à fond la vie citadine", se souvient-il. Le rêve devient vite réalité : Nicolas file à Bordeaux se former en sociologie, puis arrive à Paris où il intègre rapidement les sphères politico-médiatiques ; il publie quelques ouvrages, participe à des débats télévisés, fonde une revue engagée à gauche, Frustration magazine, et devient même conseiller aux affaires sociales pour le groupe parlementaire de la France insoumise (LFI).

J'aime beaucoup cette dimension sociale du marché - Nicolas Framont

Sensible aux injustices et aux inégalités "depuis toujours", Nicolas Framont continue de piloter sa revue marquée à gauche, mais à distance. Pour le reste, le changement de vie radical opéré avec son mari lui a fait troquer les studios télés contre les légumes et les marchés. "J'y ai trouvé mon compte parce que j'ai accumulé une série d'expériences professionnelles qui se sont avérées intéressantes, mais peu concrètes. Force est de constater que, comme beaucoup de gens, _j'avais envie de trouver une utilité directe à mon activité_".

"On continue de se battre pour les choses changent"

Ce besoin de se sentir utile, Nicolas l'a trouvé en vendant la production maison sur le marché de Saintes. "C'est un lieu de sociabilité énorme et ça contribue à ce que les gens mangent mieux, j'aime beaucoup cette dimension sociale du marché. On fait ça tous les deux, ça nous plaît énormément et on continue de se battre pour les choses changent."

Loin de l'agitation de la capitale et des médias nationaux, Nicolas reste en effet un citoyen engagé et sa casquette de sociologue n'est jamais très loin. Il a pour ambition d'insuffler son projet pour une société plus libre et égalitaire à travers sa revue, mais également lors d'événements comme les Rencontres du livre et du citoyen, organisées samedi 19 et dimanche 20 février à Saint-Georges-de-Didonne. Il présentera son dernier essai, La guerre des mots (Passager Clandestin, 2020), co-écrit avec le journaliste Selim Derkaoui, et participera à une table ronde autour de la liberté d'expression.