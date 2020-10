"J'avais déjà mal vécu le premier" : le reconfinement est un coup dur pour ces retraités périgourdins

Le premier confinement avait été compliqué pour nombre d'entre eux, l'isolement très mal vécu. Le reconfinement est donc un coup de massue pour les personnes âgées. France Bleu Périgord a recueilli des témoignages de retraités dans le centre de Périgueux.

Denise se balade tranquillement dans les rues, masque sur le nez, sa canne à la main. Quand on lui parle de "reconfinement", "ça me rend malade" lance t-elle dépitée "Moi je menais une vie où je bougeais beaucoup, j'espère que cela ne va pas durer trop longtemps. C'est mal parti". Même sentiment chez Michelle, totalement résignée. La retraitée vit seule dans une petite maison de la ville : "Le premier confinement je l'ai très mal pris. Cela m'a vraiment choqué et stressé" explique-t-elle. Elle avait repris une vie normale et encore une fois, les sorties sont terminées. C'est un vrai coup dur : "Aller marcher avec des amis, le contact, cela va être dur je pense" confie-t-elle.

Guy a également mal vécu le premier confinement et il est en colère. Selon lui la deuxième vague n'a pas été anticipée

Les retraités que l'on a rencontré le savent : pour leur propre santé, il faudra se plier aux règles."Pas l'choix" comme ils disent.