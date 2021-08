"J'espérais que le Conseil constitutionnel allait dire stop au pass sanitaire" : la colère de soignants à Auch

Environ 50 soignants et citoyens se sont rassemblés à Auch (Gers) ce jeudi 5 août pour s'opposer au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale. Des manifestants déçus et en colère après la décision du Conseil constitutionnel de valider quasi entièrement le texte gouvernemental.

Le pass sanitaire a été validé quasiment entièrement par le Conseil Constitutionnel ce jeudi 6 août. Il sera donc demandé dans les cafés, restaurants, avions, trains, mais aussi certains centres commerciaux (définis par décret) dès le lundi 9 août. Il faudra aussi le présenter pour les visiteurs ou les patients non urgents dans les établissements de santé et maisons de retraite, tant que cela ne fait pas "obstacle à l'accès aux soins", et la décision sera laissée à "l'appréciation des soignants", disent les Sages. Ils ont aussi validé l'obligation de vaccination des soignants. Ainsi, à partir du 15 septembre, les soignants non-vaccinés s'exposent à "suspension du contrat de travail", et ne seront plus rémunérés.

" On devra fermer deux services sur huit"

Ce jeudi après-midi, environ 50 personnes -soignants et citoyens- se sont réunies devant la préfecture du Gers, à Auch, à l'appel notamment de la CGT et de Sud santé. A l'annonce de la décision du Conseil Constitutionnel, certains sont désappointés, et un peu perdus, comme Patricia qui confie : "J'espérais qu'il y ait quelque part quelque chose qui dise 'stop' à ces lois qui me semblent liberticides". Une ancienne aide-soignante, infirmière depuis quatre ans à l'hôpital, elle ne décolère pas : "Je veux disposer de mon corps comme je veux. On n'a pas de recul par rapport à ce vaccin et je ne veux pas suivre comme un mouton". Alors elle démissionnera, et cherchera un autre travail. Véronique, aide-soignante, elle aussi, jettera l'éponge : "J'aime mon métier, les gens. L'an dernier, on nous applaudissait à 20h, on nous faisait même des chansons. Aujourd'hui vous n'êtes pas vaccinés on vous fout dehors. On peut dire 'Merci Macron'..."

Selon Fabrice Lamarque, représentant CGT de l'hôpital psychiatrique d'Auch, il pourrait y avoir 10% de soignants qui rendent leur blouse. "Nous on est pour la vaccination, mais on pense qu'il vaut mieux convaincre que contraindre. On a compté, entre le manque de personnel et le licenciement de salariés, il faudrait fermer deux services sur huit", assure-t-il.

Le pass pour les patients

Les manifestants sont aussi opposés au pass sanitaire pour les patients (hors urgence), et craignent des soins inégalitaires. "Il y aura des soignés vaccinés et les autres mourront dans la rue?", s'étrangle Véronique. "Le consentement aux soins en psychiatrie c'est fragile, on craint des ruptures de soins et de suivis, comme on l'a eu au premier confinement", dit Fabrice Lamarque.