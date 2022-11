"J'espère qu'à Noël, j'aurais un toit" : l'hiver s'annonce compliqué pour les sinistrés de la grêle à Nousty

Le quotidien des habitants de Nousty touchés par la grêle l'été dernier, le 20 juin 2022, était déjà bien difficile, mais voilà qu'il empire. Désormais les sinistrés doivent faire avec des bâches qui se décrochent ou claquent sans arrêt dans le vent, de la pluie qui coule des plafonds et s'infiltre dans les murs, et surtout des maisons de plus en plus difficiles à chauffer alors que l'hiver arrive.

La peur des grosses pluies

"Il y a toujours des fuites" se désole Valérie, dont la maison est encore bâchée. "On a des infiltrations dans les combles, donc on a mis des seaux. Le pire, c'est qu'avec le vent et la pluie, on ne dort pas. On espère que l'hiver ne sera pas trop froid ni trop pluvieux". Une inquiétude que bon nombre d'habitants partagent, comme Stéphane, qui en plus d'avoir dû rebâcher sa maison à quatre reprises, a eu des infiltrations d'eau tout près de son compteur électrique.

Chez Géraldine, des auréoles d'humidité se forment sur les plafonds © Radio France - Flore Catala

Même galère chez Géraldine, où l'eau s'infiltre par les trous du toit, malgré les bâches, et forment des auréoles d'humidité un peu partout dans la maison : les chambres, le bureau, le garage. "Les plafonds sont mouillés, ça commence à noircir et l'odeur est très présente. Je commence à avoir des infiltrations qui apparaissent sur les murs maintenant" détaille Géraldine, qui explique qu'en ce moment elle se lève toutes les nuits pour vérifier que les plafonds tiennent le coup et que de l'eau ne coule pas partout.

Pire que des passoires thermiques

En plus de la pluie, il y a aussi le froid qui commence à peser sur le moral. Les maisons sont de plus en plus difficiles à chauffer, surtout dans le contexte d'inflation des prix de l'énergie. Chez elle, Géraldine ne met que très peu de chauffage : "on a une déperdition de chaleur conséquente vu qu'on est encore bâchés. Et vu que les coûts augmentent au niveau de l'électricité, on essaye de ne pas trop allumer, surtout qu'on est au mois de novembre et qu'il risque de faire encore plus froid dans les semaines à venir".

La maison de Géraldine, toujours sous d'épaisses couches de bâches © Radio France - Flore Catala

En termes de facture, la note est nettement plus salée : "je suis passée du simple au triple" explique Géraldine, "je suis à environ 6 euros par jour de consommation énergétique. Si on multiplie sur trente jours par mois, de suite ça chiffre". Une situation de plus en plus difficile à vivre à mesure que la saison hivernale approche, alors que les habitants attendent toujours des réparations : "il ne me tardait pas d'arriver sur cette période là, finalement c'est arrivé. J'espère qu'avant Noël j'aurais un toit, histoire de passer des vacances confortables". Pour d'autres habitants, il n'y a carrément plus le choix face à la pluie et au froid, il faut se reloger.