"J'étais prête à perdre mon boulot" : des salariés berrichons se plient au pass sanitaire obligatoire

Si vous allez au restaurant ce lundi, vous serez servi par une personne vaccinée ou testée négative au Covid. Et dans votre assiette, le plat aura été préparé par un chef dans la même situation. C'est en tout cas l'obligation à partir du 30 août : les salariés des secteurs de la restauration ou encore des lieux culturels doivent avoir un pass sanitaire. Sinon, leur contrat de travail sera suspendu. Selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Berry, au moins 21 salariés risquent d'être dans ce cas, de façon au moins temporaire.

Une vaccination à contrecœur pour beaucoup de salariés

"Quand on m'a parlé de ça, j'étais prête à perdre mon boulot, à rentrer chez mes parents", martèle Marie. Jusqu'au bout, cette serveuse du restaurant "La Promenade" à Saint-Maur a tenté d'éviter la vaccination. "On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, les effets secondaires sur le long terme. Je ne suis pas anti-vaccin mais pour moi ça va trop vite", ajoute-t-elle. L'obligation de conserver son travail et de longues heures de discussion avec sa cheffe ont finalement poussé la serveuse à recevoir la première dose de vaccin. "Je n'étais vraiment pas bien, j'en n'ai pas dormi pendant quatre jours, j'y suis allée à contrecœur", se souvient-elle.

Ça n'a pas été un moment facile non plus pour la gérante du restaurant. "J'ai eu l'impression d'être violente sur le plan psychologique en leur imposant la vaccination et en étant obligée de les menacer de perdre leur emploi si jamais ils ne se vaccinaient pas", explique Erika Souttre. Car sur le long terme, faire des tests PCR toutes les 72 heures semble difficile d'un point de vue logistique. Elle a le sentiment que le gouvernement s'est débarrassé de ce sujet sensible pour le confier aux professionnels. "Je n'ai pas de compétence médicale, je ne me sentais pas à ma place", indique Erika Souttre.

J'ai l'impression de les forcer à se faire vacciner alors que ça n'est pas mon rôle

Les employeurs doivent parfois réorganiser leurs équipes

À Déols, au restaurant "La Popote", Alain Hemery est aussi concerné de près par la question du pass sanitaire. Une salariée refuse catégoriquement de se faire vacciner. Elle va faire des tests PCR au mois de septembre pour travailler. Mais elle arrêtera quand les dépistages deviendront payants à la mi-octobre. "J'ai pris une personne supplémentaire. Elle me facilite le contrôle du pass sanitaire mais là, j'ai décidé de la prendre à temps plein", explique le gérant de La Popote. "C'est un effort financier, ça a un impact, il ne faut pas rêver", ajoute Alain Hemery.

Un sujet sensible à aborder

Faire de la pédagogie, discuter, échanger, ne jamais être dans le jugement. Ce sont des principes que de nombreux employeurs tiennent à suivre sur le sujet de la vaccination. Car le sujet est sensible et pas évident à aborder. "C'est presque tabou, c'est un sujet de discorde. Comme la religion ou la politique, c'est vraiment clivant. Avec un salarié, il faut faire attention à ne pas trop entrer dans la discussion si on veut aussi le garder sur le long terme", explique Alain Hemery.