"J'invite les supporters marseillais à ne pas aller au match retour en Grèce" déclare Sébastien Jibrayel

On se souviendra longtemps de la rencontre OM - Paok Salonique, quart de finale aller de la Ligue Europe Conference pour notamment la victoire 2-1 de l'OM grâce au but magique de Dimitri Payet, un bijou que certains supporters comparaient déjà au but de Boli ce jeudi soir. Malheureusement on n'oubliera pas non plus le côté obscur de la rencontre : les incidents avant, pendant et après le match. Dix personnes interpellées pour des sièges et barrières arrachés, des jets de fumigènes..et une trentaine de policiers blessés : "la fête a été gâchée" commente sur France Bleu Provence, l'adjoint aux sports à la ville de Marseille, Sébastien Jibrayel avant d'ajouter "Je suis énervé contre l'UEFA qui a autorisé le déplacement de ces supporters, connus de tous qu'ils sont très dangereux. Ils n'auraient jamais dû être là".

Près de 2.000 supporters ont passé la soirée dans l'enceinte du Vélodrome, certains venus clairement pour provoquer les marseillais qui à leur tour ont riposté, une attitude que comprend l'adjoint aux sports : "certains sont venus dans un état d'esprit de venir supporter leur équipe et pas pour casser mais d'autres sont venus, des hooligans, pour frapper les marseillais, donc après c'est normal qu'on ait aussi des supporters qui aiment la riposte".

Je souhaite des sanctions fermes pour ces "faux" supporters grecs - Sébastien Jibrayel

La question du match-retour est maintenant sur la table. Il est possible que les supporters marseillais soient interdits de déplacement, à l'issue de la conférence de presse d'après-match,l’entraineur roumain du PAOK a eu ces mots : "Mieux vaut ne pas venir avec vos supporters la semaine prochaine…". Sur ce point Sébastien Jibrayel estime que la prudence doit être de mise : "J'invite les supporters marseillais à ne pas aller en Grèce ou d'être très prudents. Ces menaces de l'entraineur ne sont pas à l'image de ce que nous aimons : le sport et la fête".

