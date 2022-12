"J'invite tout le monde à se faire vacciner contre le covid peu importe l'âge" Matthieu Buscot, infectiologue

Noël c'est dans deux semaines et face à l'épidémie de covid et la 9e vague. Les médecins et les professionnels de santé en appellent à la responsabilité de chacun avant de se retrouver en famille. Invité de France Bleu Azur, ce lundi 12 décembre, Matthieu Buscot, infectiologue au CHU de Nice :"j'invite tout le monde à se faire vacciner contre le covid peu importe l'âge".

"On peut faire la dose de rappel au bout de trois mois pour les personnes fragiles, et 6 mois pour les autres "explique Matthieu Buscot.