"J'oublie tout, je profite du soleil" : sur les plages corses, les touristes se détendent malgré la covid-19

En pleine quatrième vague de covid-19 en Corse, près de Bastia, les touristes tentent malgré tout de passer de belles vacances d'été. Entre yoga, bains de soleil et retrouvailles entres amis ou en famille, chacun a sa recettes pour tout oublier et se détendre.

La crise sanitaire de la Covid-19 est dans tous les esprits, toutes les conversations depuis maintenant un an et demi. Mais pour leurs vacances d'été, les touristes qui viennent en Corse veulent à tous prix se changer les idées et déconnecter de l'actualité morose. Pour cela chacun a sa recette sur la plage de la Marana, près de Bastia.

"Yoga, respiration, bien manger, bien boire, bien dormir, rigoler" - Marjorie

Assis en cercle sur la plage Marjorie et ses amis, originaires de Nantes, commencent leur première journée des vacances avec un atelier yoga. "Je continue le quotidien avec la salutation du soleil mais je change d'air", dit-elle avec le sourire. Le programme pour elle c'est "yoga, respiration, bien manger, bien boire, bien dormir, rigoler." Chacun dans le groupe "a son ingrédient et à nous tous, on arrive à une bonne recette pour le bonheur." Si le Covid-19 arrive bien sûr dans les conversations, "on évite d'en parler tous les jours parce que ça vient alimenter les peurs des uns et des autres."

Vacances j'oublie tout, et (presque) aussi le covid-19

Sous leur parasol un peu plus loin sur la plage, c'est séance crème solaire pour Nicole, Franck et toute sa famille venue de Paris. Leur devise de l'été cette année c'est vacances j'oublie tout. "J'oublie tout, je profite du soleil et des enfants", assure ce papa. Mais la covid-19 n'est jamais loin, "on évite de se coller aux gens, on prend nos distances mais le but c'est de profiter", détaille-t-il. "On ne se pose pas de question, on prend la vie comme elle vient", complète Nicole assise dans son fauteuil.

Pour Helene, allongée au soleil depuis deux heures, cet été plus que jamais la priorité est de se détendre. "Les enfants jouent, moi je profite du soleil et de la mer tous les jours, on fait quelques balades, quelques randonnées et ça marche bien pour oublier tout", assure-t-elle.

Se laisser emporter par les paysages corses, le bruit des vagues, voilà la solution miracle des touristes pour oublier les vacances.