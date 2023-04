"J'y croirai quand ils seront partis", les habitants de Sus dubitatifs sur le départ de Tabitha's Place

L'information a déjà largement circulé dans le village de Sus entre Oloron et Navarrenx. Tout le monde est au courant que la communauté Tabitha's Place a annoncé son intention de partir. Les habitants ont reçu le tract dans leur boite aux lettres et le bouche à oreille a fait le reste, mais beaucoup ont du mal à y croire.

"Je le croirais quand ils seront partis", nous lance de loin un habitant depuis sa cour. "Je me demande si ce n'est pas un coup de com", s'interroge plus loin une mère de famille. Il faut dire que la communauté ne montre aucun signe d'un départ imminent. Ils ont encore récemment investi beaucoup d'argent et de travail dans la réfection d'un bâtiment avec la construction d'une grande épicerie bio, ouverte sur la place du village. Ils y vendent des fruits, des légumes, des conserves et du pain qu'ils fabriquent. "Moi je n'y suis jamais allé", assure un habitant à la grille de sa maison. "On leur adressait un bonjour quand on les croisait mais ils étaient relativement discrets", explique un autre.

L'épicerie bio de la communauté Tabitha's Place dernièrement aménagée © Radio France - Yannick DAMONT

D'autres habitants indiquent être clairement opposés à la présence de cette secte dans leur village."Ce serait un soulagement s'ils partaient vraiment", nous explique ce jeune père de famille, très choqué par ce qui a pu se passer derrière les murs de cette communauté, notamment les châtiments corporels sur les enfants. Enfin les habitants de Sus se demandent qui pourra ou voudra racheter l'immense propriété avec le manoir, le grand chalet communautaire en forme de soucoupe volante, les nombreux corps de ferme et environ 5 hectares de terrain.