"J'y suis pour rien" : le texte poignant pour l'Ukraine du chanteur creusois Gauvain Sers

"J’y suis pour rien dit le soldat / J’obéis quand ça vient d’en haut / Et pour tout vous dire, moi j’sais pas / Qui sont les bons et les salauds..." Voici les premières paroles d'un texte écrit par Gauvain Sers en hommage à l'Ukraine, et publié sur ses comptes Facebook et Instagram lundi 7 mars.

"C'est la seule arme que j'ai"

Dans ce poème en cinq strophes, le chanteur creusois dénonce les horreurs de la guerre, et leur impact sur les enfants. "Cette guerre me dépasse totalement. Pourtant, c’est moi qui vais trinquer. C’est toujours les plus innocents qui partent là-haut en premier ", conclut le texte.

Le post Facebook de l'artiste a été partagé plus de 13.000 fois en quelques jours, et amplement aimé et commenté. Dans un commentaire, Gauvain Sers explique justement comment lui est venue l'inspiration. "Je me sens totalement impuissant face à cette horrible tragédie humaine… Et ces quelques mots ne sauveront peut-être personne mais c’est la seule arme que j’ai", explique-t-il.

Pour l'instant, le chanteur n'a pas interprété son texte en musique.