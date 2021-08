"J'y vais avec la peur au ventre" : les infirmières de Cavaillon ont peur de rentrer dans la cité du Dr Ayme

C'est un ras-le-bol qui dure depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. "Avant, on avait le sentiment d'être courageuses en allant là-bas. Maintenant, on se demande si ce n'est pas de l'inconscience !" Pour Isabelle, infirmière libérale à Cavaillon, la cité du Docteur Ayme est presque devenue une zone de non-droit. Depuis plusieurs mois, les fusillades et intimidations se succèdent et ces infirmières ont désormais la peur au ventre lorsqu'elles doivent se rendre à l'intérieur de la cité.

60 CRS en renfort ... mais trop temporaires

Mercredi dernier, une infirmière s'est retrouvée au milieu d'une fusillade en sortant de chez une patiente. Isabelle a entendu les tirs :

"J'intervenais avec une collègue en formation. On pensait avoir entendu des volets qui claquaient, en fait 15 min après, notre collègue nous a dit que c'était des tirs. Elle est enceinte et a été témoin de tout ça. Avant on se disait, on n'y va pas la nuit, mais maintenant il n'y a plus de limites ! On a fait notre tournée avec la police ... moi, je prends toujours ma grande sacoche d'infirmière pour être identifiable comme infirmière. Et je me gare toujours en prévoyant un chemin de fuite."

De nombreux professionnels de santé ou du social refusent déjà de se rendre dans la cité. Jean-Thomas Bailly est le président de la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Pays des Sorgues et Luberon, dont font partie ces soignantes : "Toutes sont en sentiment d'insécurité, ce n'est pas quelque chose d'isolé. On a un pic de violence depuis plusieurs mois. Il faut qu'on bouge les choses. On est là pour aider les gens, pas pour mettre nos vies en jeu."

La CPTS demande au préfet de Vaucluse des moyens pérennes pour la cité. Récemment, 60 CRS sont arrivés à Docteur Ayme pour lutter contre le trafic de drogue. Ils doivent quitter Cavaillon dimanche.

