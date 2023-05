Jacky Blot : "il savait mettre du vin dans la bouteille"

Le propriétaire du Domaine de la Taille aux Loups à Montlouis-sur-Loire, Jacky Blot est décédé ce lundi des suite d'une maladie. Considéré comme le vigneron le plus connu en Touraine, il est le seul tourangeau à avoir la cinquième étoile du prestigieux guide Bettane et Desseauve.

ⓘ Publicité

À lire aussi Le vigneron Jacky Blot, du domaine de la Taille aux Loups de Montlouis-sur-Loire, est décédé

Réveiller la "belle endormie"

Tout commence dans les années 90. Jacky Blot et son collaborateur Christophe Mesliand décident de travailler l'appellation Montlouis et de réveiller ce qu'ils appellent "la belle endormie". "On était convaincu que le chenin était un grand cépage au même titre que le chardonnay, ce qui à l'époque, n'était pas si évident que ça. Ça fait 30 ans, ça paraît très loin et très proche. Aujourd'hui, tout le monde va dans ce sens là (...) on sait que c'est une belle appellation et que c'est un grand cépage."

Jacky Blot est décrit comme très exigeant, mais aussi visionnaire. François Chidaine, président de l'ODG de l'AOC Montlouis, l'a bien connu. "J'ai tendance à dire qu'il savait mettre du vin dans la bouteille. En fait, il avait une vision du vin qu'il voulait faire. C'est là dessus qu'il a capitalisé au fur et à mesure des années à travers la reconnaissance de son vin."

Un nouveau dynamisme à Montlouis-sur-Loire

Jacky Blot a donné un nouvel élan à la trentaine de vignerons de Montlouis. Fini le complexe d'infériorité par rapport à Vouvray. Hervé Denis est le président de la Maison Laudacius cave coopérative à Montlouis-sur-Loire. "Il a lancé un dynamisme et ça a mis en lumière l'appellation. On a eu des jeunes vignerons qui se sont installés sur Montlouis et qui ont suivi cette lancée sur la recherche et la qualité."

Vignerons qui s'inspireront du seul Tourangeau à avoir accédé à la cinquième étoile du prestigieux guide Bettane et Desseauve.

loading