Le vigneron Jacky Blot, du domaine de la Taille aux Loups de Montlouis-sur-Loire, est décédé

Il est sans doute le vigneron le plus connu de la Touraine. Il a placé ses bouteilles sur les tables des plus grands restaurants. Jacky Blot, vigneron et propriétaire du Domaine de la Taille aux Loups à Montlouis-sur-Loire, est décédé ce lundi des suites d'un cancer qui l'a emporté en quelques semaines seulement.

Il avait commencé sa vie professionnelle dans les vins, mais comme courtier. Il s'était installé en Touraine à l'âge de 40 ans, à la fin des années 80, en rachetant quelques hectares au domaine de La Taille aux Loups. Il donnera à ce nom une grande noblesse. Ses cuvées sont aujourd'hui renommées, le Triple Zéro évidemment mais aussi Rémus ou Romulus.

"Quand je me suis installé il y a 25 ans à Montlouis, j'étais convaincu que ces terroirs de Montlouis étaient de très très grands terroirs. Y'a pléthore de vignerons sur Montlouis qui veulent faire des grands vins. Et je suis fier d'être un petit peu la locomotive de cette appellation et d'avoir pu l'emmener là où elle est aujourd'hui avec surtout des petits moyens". C'est ce que disait en 2016 Jacky Blot après avoir obtenu, pour la première fois, cinq étoiles au guide des vins Bettane et Desseauve. Une consécration qui le plaçait au même niveau que les Châteaux Pétrus, Margaux et autre Romanée-Conti.

Autre hommage, celui de la Revue des vins de France qui lorsqu'elle lui consacre un article parle de "griffe Jacky Blot de Montlouis à Bourgueil", "l’esprit ouvert sur le monde et pétri d’influences bourguignonnes".

La rumeur de son décès a couru pendant quelques heures dans la profession et a été très vite confirmée par le Président du syndicat des Vins de Montlouis François Chidaine.