Jacou se classe parmi les cinq villes de France les plus agréables pour marcher en 2023 selon un baromètre

Jacou dans le peloton de tête d'un drôle de classement ! La commune au nord de Montpellier se place 5e du baromètre 2023 des villes les plus "marchables" de France, publié mardi par le collectif "Place aux piétons". Il prend en compte plusieurs critères : le confort de la marche, la sécurité pour les piétons, le nombre de sentiers, etc. Au total, 236 villes et villages participaient. C'est la seule commune de l'Hérault qui est classée A (le meilleur classement, le pire est G), et ça alors que l'Occitanie est l'avant-dernière région de France selon le baromètre.

ⓘ Publicité

"On est content parce que ça reconnaît la qualité de nos infrastructures de randonnée", se réjouit le maire de Jacou Renaud Calvat. La commune est très bien dotée en espaces verts, avec dix hectares au total. Le parc de Bocaud, à proximité immédiate du centre, offre deux hectares de balade ombragée. La mairie a aussi mis en place des sentiers thématiques au bord des ruisseaux : "On est propriétaire des berges, ce qui nous permet de les aménager au mieux, avec un chemin de la biodiversité notamment". Les associations organisent aussi régulièrement dans Jacou des randonnées, y compris des marches nocturnes.

La "marche du quotidien" pas oubliée

Mais il n'y a pas que les randonneurs qui permettent à Jacou de décrocher cette 5e place au baromètre. "On a aussi travaillé sur la marche du quotidien, pour que les habitants puissent se passer au maximum de leurs voitures", précise Renaud Calvat. Près de 90% de la commune est en "Zone 30" (limitation à 30km/h) pour assurer la sécurité des piétons. "C'est rassurant", témoigne Hélène, qui promène son chien.

Le principal atout de Jacou est en fait ses "venelles". "Vous savez, ces petites ruelles, entre les lotissements, entre les pinèdes, détaille le maire. Nous les avons soigneusement conservées alors que d'autres communes les ont vendues. Il faut dire qu'on appelait ça des 'délaissés communaux'. Alors qu'on se rend compte aujourd'hui qu'ils sont tout sauf des délaissés !" En effet, les lotissements obligent souvent les piétons à faire tout le tour par une grande route. "À Jacou, vous avez une petite rue qui fait un mètre de large, qui permet à chacun de couper par le lotissement pour aller au collège, faire ses courses ou ses activités." Un gain de dix à quinze minutes qui a sans doute compté dans l'évaluation de la ville.

loading

loading

loading