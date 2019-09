Jacques Chirac, ambassadeur de la saucisse de Montbéliard

André et Nicole Gonzales, membres de la Confrérie du Boitchu, avec les photos et le mot de Jacques Chirac.

Montbéliard, France

Jacques Chirac était aussi connu pour son amour de la tête de veau, de la charcuterie, mais aussi de la saucisse de Montbéliard ! La preuve : l'ancien président de la République, décédé ce jeudi matin, était membre de la Confrérie du Boitchu, et donc ambassadeur de la "véritable" saucisse de Montbéliard.

Jacques Chirac lors de son intronisation à la Confrérie du Boitchu, le 7 janvier 1993. © Radio France - Mélanie Juvé

Des photos de Jacques Chirac sur les stands

Jacques Chirac alors maire de Paris et président du RPR a été intronisé le 7 janvier 1993 à Voujeaucourt près de Montbéliard. "Moi je faisais partie des Boitchus accompagnateurs, se souvient André Gonzales, 70 ans, qui fut plus tard président et vice-président de la Confrérie. J'ai du passer la saucisse, le verre de vin à Jacques Chirac, comme on fait d'habitude !"

André Gonzales se rappelle d'une longue cérémonie, où Jacques Chirac fait un discours, alors en campagne pour les législatives. Puis il est intronisé par le Grand maître Jean Riblet, dit "Jeannot". Jacques Chirac prête serment, et jure de défendre la "véritable" saucisse de Montbéliard. "C'est un honneur qu'un président de la République soit membre de la Confrérie du Boitchu ! se réjouit André Gonzalez. Donc on le met toujours un peu en avant, quand on fait nos foires, on a toujours une photo avec Jacques Chirac dessus."

Le plus célèbre des Boitchus

"C'était un épicurien, il aimait bien la charcuterie, la bonne bière, comme tous ceux qui aiment le bien boire et le bien manger ! ajoute André Gonzales. Alors c'était logique, dès l'instant qu'il était dans le Pays de Montbéliard, de faire un petit clin d’œil au produit phare de notre pays."

La Confrérie du Boitchu, née en 1977, compte environ 1 000 membres, mais Jacques Chirac en restera le plus célèbre.

Le mot de Jacques Chirac, alors maire de Paris et président du RPR lors de son intronisation le 7 janvier 1993. © Radio France - Mélanie Juvé

