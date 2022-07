Figure emblématique de Bergerac, le coursier à vélo Jacques Flash est décédé

Le coursier à vélo le plus célèbre de Bergerac est mort à l'âge de 49 ans. Figure emblématique du Bergeracois, sa disparition émeut sur les réseaux sociaux.

La mairie de Bergerac a annoncé ce lundi 25 juillet la mort de Jacques Vaillant, surnommé Jacques Flash, à l'âge de 49 ans. Le coursier à vélo était une figure emblématique de la ville, bien connu des riverains et des commerçants avec son triporteur et ses vêtements orange.

Il sillonnait les rues de la cité de Cyrano depuis sept ans sur son vélo cargo, livrant tout ce qui est transportable. Il avait été un des "héros" du confinement, en livrant des packs d'eau à des retraités et rendant divers services. Grand sportif, amateur de triathlons, il disait en 2021 sur France Bleu Périgord parcourir 20 000 km par an. Et son vélo n'était pas électrique !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Des centaines de messages d'hommage et de condoléance ont envahi la page Facebook de la ville depuis l'annonce de sa disparition.