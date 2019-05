Jacques Follorou :"La Corse et les Corses sont victimes d'une emprise mafieuse"

Corse, France

Extrait du dernier opus de J. Follorou "Parrains corses, la guerre continue" © Radio France - Patrick Vinciguerra

D'emblée, dans son ouvrage, Jacques Follorou donne le ton. "J'essaie, explique le journaliste du Monde, d'apporter ma petite pierre à l'édifice".

Faut-il faire un lien entre le système mafieux que vous décrivez dans votre livre et la multiplication des actes criminels aujourd'hui en Corse ?

Il s'agit plutôt là, c'est mon sentiment, d'un délitement de la société corse

"J'ai tendance à faire la distinction entre le système mafieux, de crime organisé, et ces événements récents. Il s'agit plutôt là, c'est mon sentiment, d'un délitement de la société corse qui était avant structurée par des repères, un tissu social, familial, qui la préservait plus que sur le continent de cette violence privée. (...) Malheureusement, on peut faire le constat navrant de voir que ce qu'on a pensé être un renouveau politique, avec l'arrivée des nationalistes au pouvoir, confortés en 2017, finalement n'a pas porté ses fruits. Au contraire, on a l'impression qu'il y a un recul de ce lien social."

Tweet de Gilles Simeoni du 5 mai 2019 © Radio France -

Et la responsabilité de l’État ?

"Bien sûr, il y a une responsabilité partagée. Celle de l’État est peut-être sur le diagnostic, l'absence de mobilisation par rapport à une prise en otage d'une partie de son territoire. L’État se donne donne les moyens, judiciaires notamment ; les fonctionnaires font leur travail, mais il manque une dimension politique. Une prise de conscience qui consisterait à dire il y a un problème de sécurité, d'emprise criminelle sur une partie du territoire, il faut agir... Ce discours est absent".

L'intégralité de l'interview de Jacques Follorou sur les ondes de RCFM :