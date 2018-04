Saint-Rémy-de-Provence, France

Selon Télérama il s’agit "peut-être du meilleur album de Higelin, qui le remet enfin à sa place : au sommet de la chanson". Jacques Higelin, dont on a appris la mort ce vendredi, a passé près de trois semaines à Saint-Rémy-de-Provence à la fin de l'année 2012. Il y a enregistré avec son équipe l'album "Beau repaire" dans les studios de La Fabrique. Cet opus sera disque d'or en 2013 quelques mois après sa sortie.

Hervé Le Guil le propriétaire de La Fabrique se souvient d'un homme "toujours de bonne humeur, un grand artiste très exigeant mais avec qui tout était facile". Pour lui la plus belle chanson de l'artiste, qu'il qualifie même de "miracle", est "cet enfant que je t'avais fait". Hervé Le Guil a toujours admiré le chanteur avec qui il avait déjà travaillé en région parisienne. Il doit prochainement travailler avec Izia Higelin. La fille de Jacques Higelin est attendue à Saint-Rémy-de-Provence d'ici cet été.

L’auteur de "Champagne pour tout le monde" et de "Tombé du ciel" avait commencé à chanter dans les années 60 avec Brigitte Fontaine. En 1971, il sort son premier album solo, "Jacques Crabouif Higelin". Puis il fait une pause, entre 1971 et 1973, où il vivra dans des communautés dans les Alpes et le Luberon. Il reviendra en force avec les albums "Coup de foudre" en 2010, puis "Beau repaire" en 2013. Il s'est éteint ce vendredi matin à l'âge de 77 ans.

Le studio où Jacques Higelin a enregistré son album à Saint-Rémy-de-Provence