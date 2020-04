Jacques Toubon, Défenseur des droits : le confinement accroît les inégalités

Invité de France Bleu Paris ce lundi matin, Jacques Toubon estime que les inégalités sont exacerbées avec le confinement. Le Défenseur des droits s’inquiète de l’accès aux droits et aux services publics dans cette période d'Etat d'urgence sanitaire.

Cela fait 36 jours que les Français subissent le confinement au nom de l'Etat d'urgence sanitaire. Est-il compatible avec l’Etat de droit ? "Oui, bien entendu" répond Jacques Toubon tout en précisant que cela doit rester une enclave exceptionnelle et temporaire. "Les mesures qui consistent à restreindre nos libertés pour obtenir le recul et la fin de la pandémie doivent être nécessaires, proportionnées. Ce qui est le cas." Mais elles doivent être respectueuses des principes de liberté et d’égalité ajoute le Défenseur des Droits.

L'invité de France Bleu Paris souligne, ce lundi matin, un risque d'inégalité à propos du déconfinement : "il ne faut pas traiter différemment certaines personnes" (par exemple les personnes âgées ou malades) "car ce serait les stigmatiser, ce serait juridiquement de la discrimination". Il se dit "très satisfait" de voir le gouvernement renoncer à son projet de repousser le déconfinement pour ces catégories de population.

Liberté, égalité, sécurité, sont une triplette indissociable

"Liberté, égalité, sécurité, sont une triplette indissociable : et il faut assurer la sécurité sanitaire pour tous sans pour autant mettre en cause la liberté ni l'égalité" affirme Jacques Toubon qui veillera également à ce que l'égalité pour tous soit appliqués à tous les enfants lors du retour à l'école : "comment allons-nous traiter loyalement les élèves dans le déconfinement des écoles par exemple ?".

Cela fait plusieurs années déjà que le Défenseur des Droits dénonce les inégalités entre les enfants, des "inégalités exacerbées par le confinement". Il évoque notamment l'accès au numérique. 13.000 millions de personnes rencontrent des difficultés. Et 10 % des élèves sont en situation défavorisée dans leur foyer (pas d'ordinateur, pas de connexion, parents moins compétents pour les aider...)

Autre exemple de rupture d'égalité, accentuée depuis le confinement : "les enfants dont le repas de midi était le principal repas, un repas équilibré, à la cantine, donc du point de vue de la vie quotidienne, de la santé, il y a une situation qu’il faut redresser."

Le centre de rétention administrative © Maxppp - Arnaud Journois

Les centres de rétention administrative n'ont plus de raison d'être

Interrogé sur la situation dans les centres de rétention administrative, Jacques Toubon répond qu'"ils n'ont plus de sens puisqu’il n’y a plus d’expulsion. La rétention administrative n’est plus légale puisqu'elle est faite pour préparer les expulsions". L'invité de France Bleu Paris ajoute qu'il est par ailleurs "extrêmement dangereux" de concentrer des détenus sur un centre comme celui du Mesnil-Amelot, aux abords de Roissy, où des cas de contamination au Covid 19 ont été détectés.