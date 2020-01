Jade et Gabriel ont été les prénoms les plus donnés en 2019 à Amiens. On les trouvait déjà sur le podium en 2018.

Jade et Gabriel, prénoms les plus donnés à Amiens en 2019

Amiens, France

Jade et Gabriel sont les prénoms les plus donnés à Amiens en 2019. Sur 4 365 naissances, Jade a été donnée 39 fois et Gabriel, 49 fois.

Dans le top 3 des prénoms pour les filles, on retrouve Ambre (30 fois) puis Alice (27 fois). Et chez les garçons, Léo (44 fois) à égalité avec Raphaël. En 2018, sur le podium, on retrouvait : Jade, Emma et Louise et Raphaël, Gabin et Gabriel. Il y avait alors eu 4 504 naissances.

Des prénoms originaux

Parmi les prénoms moins communs, on trouve Bonheur-Declaude, Krystal, Cassiopée ou encore Parfait, donnés une fois chacun.

Notez qu'en 2019, il y a eu plus de naissances de garçons que de filles. 2 233 contre 2 132.