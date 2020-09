Comme chaque année, l'Insee publie ce mardi 22 septembre, le palmarès des prénoms les plus choisis par les parents pour les nouveaux nés. Dans notre région Bourgogne-Franche-Comté, Jade arrive en tête chez les filles et Jules chez les garçons. L'état civil en regorge en 2019.

Jade et Jules, les prénoms les plus donnés en Bourgogne-Franche-Comté en 2019

Voici le top 3 des prénoms les plus donnés en 2019 en Bourgogne-Franche-Comté.

Ce sont Alice, Jade et Emma qui occupent le podium chez les filles. C'est le même trio de tête au niveau national, mais dans un autre ordre Emma, Jade, puis Louise).

Pour les garçons, Jules a été le prénom le plus donné aux nouveaux nés en Bourgogne-Franche-Comté en 2019. On retrouve ensuite Léo et Gabriel. Le trio de tête au niveau national est Gabriel, Léo puis Raphaël.