Jade et Léo, les deux prénoms les plus donnés en 2020 dans le Nord-Pas-de-Calais

L'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE) a sorti son classement des prénoms les plus donnés en 2020. Pas vraiment de surprise. Jade et Léo sont les plus nombreux dans les Hauts-de-France.