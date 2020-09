L'INSEE vient de publier son palmarès des prénoms les plus donnés en 2019. Dans les Hauts-de-France, Jade et Léo sont en tête.

Jade et Léo, prénoms les plus donnés en 2019 dans les Hauts-de-France

481 petites Jade et 597 petits Léo sont nés en 2019 dans les Hauts-de-France. C'est ce qui ressort d'une étude publiée par l'Insee (Institut National de la Statistique et des études économiques). Jade et Léo sont donc les prénoms les plus donnés dans la région comme en 2018.

Palmarès des prénoms 2019 - Insee

Emma, Louise, Gabriel, Jules...

Les Hauts-de-France se démarquent. En France c'est Emma et Gabriel qui sont les prénoms les plus donnés aux bébés en 2019.

Le top 10

Au niveau national, dans le top 10 figurent Gabriel, Léo, Raphaël et Arthur chez les garçons. Emma, Jade, Louise et Alice chez les filles

