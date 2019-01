Jade et Raphaël : prénoms les plus donnés à Amiens en 2018

Jade, Emma et Louise pour les filles, Raphaël, Gabin et Gabriel pour les garçons ont été les prénoms les plus donnés en 2018 sur les registres de l’Etat civil d’Amiens

Amiens, France

4 504 bébés sont nés à Amiens en 2018, 2 123 filles et 2 381 garçons.

A titre de comparaison, on comptabilisait en 2017 4 550 naissances. Les prénoms les plus donnés parmi ces 4 504 bébés sont Raphaël, Gabin et Gabriel chez les garçons, (contre Gabin, Tom et Jules en 2017 ; Raphaël était déjà 1er du classement en 2016); chez les filles, Jade, Emma et Louise (contre Emma, Louise et Jade en 2017).

Palmarès filles 2018

Jade : 36

Emma : 32

Louise : 31

Palmarès Garçons 2018

Raphaël (mais aussi Rafael et Raffaël): 61

Gabin : 43

Gabriel : 37

Parmi les prénoms les plus originaux on retrouve notamment Elvis, Exaucée, Lovely, Naturelle, Poème, Précieuse, Scarlett et Tennessee (donnés une fois chacun).