"Jamais je ne pensais me retrouver dans cette situation", témoigne un retraité toulousain à la rue

Vous les connaissez sûrement si vous fréquentez le centre-ville de Toulouse. Depuis plusieurs mois, Karim et Violette font la manche rue Alsace-Lorraine. Habillés comme monsieur et madame Tout-le-Monde, les deux sexagénaires sont assis sur des chaises en plastique avec devant eux la pancarte suivante : "On ne boit pas, on ne fume pas, mais on mange". Un message qui interpelle les passants, qui sont nombreux à s'arrêter et à laisser quelques pièces.

À la rue, du jour au lendemain

Leur vie a chaviré quand la propriétaire de leur appartement, situé quartier Saint-Agne, l'a vendu l'an dernier. Faute de revenus suffisants, le couple marié depuis plus de vingt ans, s'est retrouvé à la rue, impossible de prétendre à un appartement. Karim n'a fait que quelques petites missions dans le bâtiment. Violette qui est autiste et qui ne parle pas ne travaille plus.

"Avant, je voyais les gens dans la rue et je me disais 'j'espère que jamais je me retrouverai dans cette situation'." — Karim

Karim et Violette, âgés de 67 et 68 ans, ont tenté des dizaines de fois d'appeler le 115 : "J'ai appelé, appelé. Une fois, au bout de plusieurs heures, j'ai réussi à avoir le Samu, mais pas de place pour nous à l'hôtel." À peine 6% des appels au 115 obtiennent une réponse favorable, rappelaient récemment les associations réunies au sein de l'Observatoire de l'habitat indigne à Toulouse.

Sous une tente, le long du Canal de Brienne

Le couple campe depuis des mois sous une tente, au Canal de Brienne. "On dort très mal. Je ne dors que d'un œil parce que je veux protéger ma femme, on ne sait jamais ce qui peut se passer la nuit, il y a des huluberlus qui se promènent un peu partout ici", raconte Karim qui veut tout faire pour rester auprès de sa femme Violette.

Il faut aussi cacher l'argent la nuit, récolté dans la rue le jour. "Entre 25 et 30 euros par jour rue Alsace-Lorraine, pour manger mais pas pour aller à l'hôtel", explique Karim. Les sexagénaires se lavent aux douches municipales du quartier Bonnefoy, "on ne veut pas ressembler à des clochards, surtout pas."

Le couple lance un appel

Karim est en lien avec des assistantes sociales. Il a déposé un dossier pour toucher le minimum vieillesse, à défaut d'avoir une retraite. En attendant, il remercie tous ceux qui s'arrêtent dans la rue et laissent quelques pièces : "Quand ça ira mieux, je me souviendrai de tous ceux qui se sont arrêtés", veut insister Karim, malgré tout toujours optimiste.

Dans l'idéal, le couple aimerait être recruté pour garder une propriété. "Je sais faire plein de travaux, donc nous pouvons garder une maison en échange de l'hébergement", dit le sexagénaire citant Confucius : "Il disait l'objectif n'est pas très haut, il ne manque que les marches. Alors maintenant, je vais essayer de construire ces marches pour arriver à l'objectif qu'est l'appartement. Mais c'est assez cocasse, c'est un chemin de chèvres".

Si vous pensez pouvoir aider Karim et Violette, leur numéro est au standard de France Bleu Occitanie.