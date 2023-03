"Jamais on ne recevra une députée RN", le planning familial de la Gironde barre l'entrée à Edwige Diaz

Son déplacement se voulait discret. Ce jeudi 2 mars à Bordeaux, la ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes Isabelle Rome est venue affirmer son soutien au personnel du planning familial de la Gironde, victime de tags haineux sur ses locaux pour la troisième fois en trois semaines. Comme en est l'usage républicain, les députés de la Gironde étaient conviés par la préfecture. La députée du Rassemblement National Edwige Diaz a manifesté sa volonté de venir, et s'est ensuite rendue devant les locaux.

"Pour nous, cette situation n’est pas acceptable. Notre association ne souhaite pas recevoir dans ses locaux les députés d’un parti d’extrême droite prônant la haine et la régression des droits humains, en particulier ceux des femmes, des minorités de genre et des personnes racisées", écrit le planning familial 33 dans un communiqué qui juge la situation "inacceptable". Malgré sa venue, son entrée a donc été refusée, confirme à France Bleu Gironde Myrtille Bondu de Gryse co-présidente de l'association dans le département, en précisant "on ne peut pas un jour être aux côtés des associations anti-racistes, et le lendemain accueillir une députée d'extrême-droite. Jamais on ne recevra une député RN dans nos locaux." Une manifestation de soutien au planning familial de la Gironde ayant été organisée mercredi à Bordeaux.

"Je demanderai des comptes à Madame la Première Ministre"

Dans la foulée, la députée de la 11e circonscription de la Gironde détaille dans un communiqué. "Le cabinet du Préfet m’a indiqué que la direction du Planning Familial de la Gironde ne souhaitait pas que je participe à la délégation. Ces propos ont été confirmés par un appel de la coprésidente de l’association en personne alors que je me trouvais dans le train vers Bordeaux. Enfin, à 15h, j’ai reçu un appel en ce sens du cabinet de la Ministre."

Edwige Diaz dénonce : "Il m’a été demandé de faire preuve de discrétion pour ne pas créer de polémique. Ce à quoi je réponds que c’est en se couchant devant des revendications antirépublicaines et en méprisant les usages institutionnels que l’on crée la polémique." Elle annonce d'ores-et-déjà "je demanderai des comptes à Madame la Première Ministre."