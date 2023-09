"Jamais passé une journée comme ça" : l'émotion des pompiers de la Drôme après les pluies torrentielles

Nicolas a les traits tirés, on le sent un peu à fleur de peau, il est pompier volontaire à la caserne d'Albon, pompier professionnel pour le SDIS 26. Il reste posé lorsqu'il décrit les interventions de la veille, priorité aux entreprises, "on a géré l'urgence, l'aspect humain", mais quand on lui demande ce qui l'a marqué il a d'abord un moment entre agacement et dépit. "On ne prend pas sa voiture quand des routes sont inondées, certains l'ont fait, ça a occasionné de nombreux sauvetages avec l'unité spécialisée aquatique, notamment des gens coincés dans leur voiture. Plusieurs personnes ont eu beaucoup de chance. Dans ces moments-là, on ne prend pas sa voiture".

"Il a sauvé sa vie, pas celle de son chien"

À côté de Nicolas, Angélique, 17 ans d'expérience, assure pourtant qu'elle n'oubliera jamais le 18 septembre, "une journée difficile dans ma carrière", explique-t-elle, l'émotion au fond de la gorge. "J'ai vu l'eau monter vite, j'ai vu un monsieur rester accroché aux arbres pendant trois heures, avec son chien. Son chien est parti dans la rivière, il a sauvé sa vie, il n'a pas pu sauver celle de son chien".

L'émotion, aussi, atteint Nicolas, quand il pense au positif, à la solidarité dans les villages. "L'entraide... vraiment... c'était bien...". Il ne parvient pas à terminer sa phrase, les yeux humides. Quelques secondes passent, il parvient à avaler la boule au fond de sa gorge. "C'est vraiment des gens qui se sont débrouillés, entre voisins, et pendant ce temps-là, grâce à eux, on a pu gérer l'urgence".

Les pompiers de la Drôme ont été appelés 1800 fois en 24 heures pendant l'épisode de fortes pluies