Jambon gris, yaourt aux noisettes, steak végétal : le futur de nos assiettes arrive en rayon

Un rapport publié ce mercredi par le cabinet de conseil Protéines XTC détaille les grandes tendances de notre future alimentation : plus simple, plus transparente et plus plaisante.

La moitié des aliments vendus en rayons n'existaient pas il y a encore cinq ans. Les tendances alimentaires évoluent de plus en plus vite, au rythme de nos goûts et de nos exigences. Le cabinet Protéine XTC, qui conseille les grands groupes de l'industrie agroalimentaire, publie le rapport Food Vision sur les futurs produits qui arrivent dans nos assiettes. Un rapport dévoilé mercredi 11 mars par franceinfo.

Fini la liste des longs ingrédients incompréhensibles

Les consommateurs veulent savoir ce qu'ils mangent, du premier au dernier des ingrédients de la liste. "Personne n'est capable de savoir ce qu'est la gomme de Xanthane", de déchiffrer la longue liste des additifs et colorants, "toutes ces choses qui peuvent angoisser" explique Xavier Terlet, du cabinet d'expertise Protéines XTC. La tendance aujourd'hui est à ce qu'on appelle la "sobriété alimentaire".

20% d'ingrédients en moins en cinq ans

En cinq ans il y a une baisse d'environ 20% en moins d'ingrédients, généralement les additifs que le consommateur ne veut plus.

Le rapport cite en exemple le jambon de la marque Brocéliande, un jambon gris que le consommateur "peut-être trouvera plus intéressant qu'un jambon rose, _parce qu'il n'a pas de nitrites dedans_", précise Xavier Terlet.

Des produits gourmands

Oublié la mode des insectes comestibles ou celle des "alicaments" ces yaourts censés nous soigner de l'intérieur, les consommateurs veulent des produits sains, mais gourmands. "Regardez le rayon des yaourts, aujourd'hui arrivent des produits à base de fruits à coque, comme les noisettes, comme les _noix de cajou_" observe Xavier Terlet.

Des steak végétaux pourtant pas très naturels

La grande tendance ce sont les aliments végétariens. Ainsi on voit arriver en rayon des steaks végétaux à base de légumes. Exemple "Beyond Burger : _ça a la couleur du steak, ça a le goût du steak, ça a la texture du steak_. Pour l'avoir goûté, j'ai été bluffé par ce produit. Mais c'est de la fausse viande." rappelle Xavier Terlet. Il suffit de retourner le produit pour voir une très grande liste d'ingrédients avec des choses que l'on ne connaît pas : isolats de protéines de pois et protéines de riz, stabilisants, etc. Enfin ces steaks sont aujourd'hui "très chers" conclut Xavier Terlet. Plus naturelles, des recettes ont été mises en ligne. Mais elles nécessitent une longue liste d'ingrédients donc ne sont pas forcément moins cher.