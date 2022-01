James, SDF, meurt dans la rue à Avignon à 56 ans

Un homme de 56 ans est mort dans les rues de l'intramuros d'Avignon ce lundi soir. Il rejoint la longue liste des morts de la rue. Mais pour une fois, cet homme n'est pas anonyme. Il a un nom et une histoire. France Bleu Vaucluse a pu remonter sa trace, auprès des riverains du quartier, qui l'ont côtoyé ces derniers mois. Il s'était installé sous le passage entre le verger Urbain V et le cinéma Utopia.

L'émotion du voisinage

D'origine britannique, il s'appelait James. Des bougies et des fleurs blanches ont été déposées là où il avait installé ses couvertures et ses quelques affaires. Sophie, de chez Utopia, le croisait plusieurs fois par jour : "il faisait partie de notre quotidien, ses bonjours étaient plein de sourire. il y a de la tristesse et de l'impuissance face à ce qu'on a fait, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on n'a pas fait".

"C'est dégueulasse de voir disparaître quelqu'un presque dans l'indifférence. C'est injuste." Tony, responsable de la Manutention

À son niveau, Stéphanie faisait ce qu'elle pouvait. Créatrice dont l'atelier est juste à côté, elle venait bavarder avec James, lui apportait du thé, du miel pour la gorge. Récemment, elle l'avait fait hospitaliser car il était très affaibli : "je suis allée le voir à l'hôpital. Il était tout mignon, tout propre, il était rasé, en chemise de nuit blanche. Il avait mangé. J'ai cette image de lui car il était bien, reposé".

Derrière son comptoir, Tony, le gérant du bistrot la Manutention est à la fois ému et en colère : "je me sens très coupable à titre individuel et en tant que membre de la société. Je ne comprends pas comment une personne peut disparaître dans l'indifférence, dans une ville comme Avignon, sans laisser de trace. C'est pire que la disparition d'un chien. Cette personne, ce n'était pas simplement un SDF à un moment donné. C'était aussi un monsieur, qui a eu une vie, qui a été enfant, qui a eu des parents. Et là, tout disparaît".

On sait aussi de James qu'il faisait auparavant de la moto. Il avait toujours sa maman, à qui il avait souhaité la bonne année par téléphone. Ses camarades essaient de retrouver son numéro pour lui annoncer la triste nouvelle. Froid, faim, immense fatigue ? Les raisons de sa mort sont pour l'instant inconnues.