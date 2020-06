Janaillat, l'autre massacre de la division Das Reich

"Je ne pouvais laisser passer ce 76° anniversaire dans l'anonymat, il fallait rendre hommage à ceux qui nous ont délivré du joug nazi." Sous un ciel sombre et dans un vent très frais, le maire de Janaillat Raymond Dubreuil fait face à une assemblée volontairement clairsemée.

Impossible cette année à cause de la menace du coronavirus de rassembler toute la population. Face à l'imposant monument de Combeauvert, une quinzaine de personnes sont venues, parfois spontanément.

On vous a raconté sur France Bleu Creuse l'histoire de cette tragédie.

Le 9 juin 1944, la division Das Reich qui fait route vers Oradour-sur-Glane croise un groupe de 31 Résistants sur ce lieu-dit "le poteau de Combeauvert" sur l'ancienne route qui mène de Guéret à Bourganeuf

Tous sont capturés et abattus par les nazis. Il n'y a plus de témoins directs de la scène, mais tous ceux qui ont grandi là restent marqués par ce sombre épisode de la Libération.

"On m'a raconté, et mon père était dans un des camions des Résistants, raconte Edith Aléonard "Ils se sont perdus en route, et ne sont pas tombés sur les Allemands. Heureusement pour lui, sinon il était parmi les morts.."

Très émue, Edith ne termine pas sa phrase et garde la gorge nouée. "Mon père non plus n'arrivait pas à en parler." confie-t-elle.

"On ne pouvait pas laisser cette cérémonie dans l'anonymat" Raymond Dubreuil, maire de Janaillat © Radio France - Olivier Estran

Certains sont venus récupérer leurs morts avec des vélos"

Le maire de Janaillat Raymond Dubreuil est aussi très marqué par ce massacre.

"C'est ma mère et une de ses amies qui ont découvert les Résistants abattus par les nazis. Certains étaient en train d'agoniser. Les blindés allemands sont revenus et les soldats ont achevé les blessés d'une balle dans la tête. Le lendemain les gens du village sont allés chercher un camion à Bourganeuf pour emmener les corps dans la fosse commune. Plusieurs jours plus tard, des familles sont venues chercher leurs proches. Certains sont même venus récupérer leurs morts avec des vélos, avec le risque de retomber sur une patrouille allemande et se faire tuer."

La tragédie de Combeauvert racontée par Raymond Dubreuil, maire de Janaillat Copier

Il n'y a pas que les "natifs" de Janaillat qui sont là. L'Histoire touche tout le monde: Benoit est venu avec ses jeunes enfants écouter le bref discours. "On arrive du Nord de la France, cela fait 3 ans qu'on est là et on vient à toutes les cérémonies. C'est important pour les enfants, j'essaie de leur faire passer le message. Ne pas oublier et empêcher que d'autres fous furieux nous poussent à détester telle ou telle population."

Janaillat aurait pu connaitre le même sort qu'Oradour-sur-Glane

Nigel et Andrew sont également là en voisins. Ces deux britanniques résident à quelques centaines de mètres du monument. "J'habite ici depuis 2003, et je viens chaque année, explique Nigel La Grande-Bretagne n'a pas été occupée comme ici, et on doit rendre hommage à ceux qui se sont battus pour notre liberté."

Nigel et Andrew, britanniques et habitants de Janaillat. © Radio France - Olivier Estran

"C'est dommage de ne pas trouver autour du monument un texte en anglais ou dans une autre langue européenne qui relate ce qui s'est passé, déplore Andrew. Moi je croise beaucoup des belges, des danois, des allemands de passage par ici et qui ignorent cette histoire."

Nigel lui a eu le temps de comprendre et sait parfaitement " que les Allemands étaient en route pour rejoindre le front de l'Atlantique. Au lendemain du massacre d'Oradour, ils sont revenus ici pour terroriser la population de Janaillat."

"Ils sont revenus cerner Janaillat (à la recherche de Résistants) détaille le maire Raymond Dubreuil, ils ont tué deux personnes. Il y'a eu des combats dans le hameau de Pierrefitte où se trouvait des officiers de l'école de la Garde (l'école de gendarmerie de l'époque NDLR). Ils ont brulé des maisons. Le maire délégué de Janaillat leur a juré qu'il n'y avait pas de maquisards sur la commune, et ils l'ont cru, sinon Janaillat aurait connu le même sort qu'Oradour-sur-Glane."