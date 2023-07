Jane Birkin représentait "le chic absolu", la femme "moderne", pour le styliste rouennais Nicolas Le Cauchois

Voici un souvenir très précieux, pour le styliste Nicolas Le Cauchois. Le Rouennais a eu la chance de croiser la route de Jane Birkin, morte ce week-end à l'âge de 76 ans. Nicolas Le Cauchois, créateur et styliste rouennais, qui a créé sa propre marque à Rouen, avait rencontré Jane Birkin à la fin des années 1990 à Rouen lors de l'inauguration d'un grand magasin.

"On est en 1997 - 1998, c'est l'inauguration de la FNAC à l'Espace du Palais à Rouen. Des artistes sont invités, entre autres, Philippe Delerm et Jane Birkin, qui pour moi était une idole absolue. On discute, elle me dit qu'elle fumerait bien une cigarette. Je sors mon paquet pour lui offrir une cigarette, et c'était ma dernière. Elle s'excuse de me piquer ma dernière clope. Je dis, en échange, vous n'avez qu'à juste me signer mon paquet. Elle me dit, non j'ai une meilleure idée, on va faire une bise secrète à l'intérieur de ce paquet de cigarettes, que je garde donc depuis cette période. Et j'ai eu cette chance de pouvoir, pour la remercier, de lui dire qu'elle était très belle, qu'elle avait un cou magnifique, qu'elle sentait très bon, et elle m'a permis de lui faire une bise de remerciement secrète dans le cou. J'en suis toujours bouleversé".

"Jane Birkin représente l'image de la fille moderne et de la femme libérée, de la fragilité, de la modernité, de l'intellectualisme maitrisé, de l'humour. Au quotidien, on croise des filles avec un jean en bas des hanches et un t-shirt détendu. Sans Jane Birkin, cette iconographie là n'existerait pas. Elle est avant tout l'archétype de la femme moderne des années 80. Elle a apporté chez moi, dans mon regard, une espèce de décontraction du chic, pour moi elle représente le chic absolu".