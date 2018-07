Janine déménage dans un appartement plus petit, mais plus moderne.

Guéret, France

Elle a fait ses cartons et fermé une dernière fois la porte de son appartement de Guéret. Janine, 71 ans, a déménagé du 22 avenue de la Sénatorerie, situé juste derrière la chapelle. Le bâtiment doit être détruit pour laisser la place à l'extension du musée d'art et d'archéologie de la Ville.

Un déménagement avec "beaucoup de peine"

"Je quitte l'appartement avec beaucoup de peine", confie la retraitée. Elle avait emménagé il y a 26 ans, quand elle travaillait comme Atsem dans les écoles de Guéret. Et comme Janine était une des seules à habiter aussi près du parc, on lui a demandé de s'occuper de la fermeture des grilles. "J'ai pas refusé. L'hiver, il fallait ouvrir à 8 heures le matin et fermer à 18 heures, et à 20 heures en été. En général, c'était fait à l'heure, jamais plus de 5 à 10 minutes de retard !"

"Je reviendrai les voir pour leur dire bonjour, et pareil pour les gens du musée. Je ne les oublierai pas" - Janine.

Ce qui va surtout manquer à Janine, c'est le parc. "En regardant par ma fenêtre, j'avais l'impression d'être aux Champs-Elysées", explique-t-elle. "Le jardin est vraiment magnifique et très bien entretenu par Didier et Benoit ! Depuis qu'ils sont là, le parc est formidable. Mais je reviendrai les voir, leur dire bonjour, et pareil pour les gens du musée. Je ne les oublierai pas."

L'immeuble doit être détruit fin 2018 ou début 2019. C'est à cet endroit que sera construite l'extension moderne du musée d'art et d'archéologie de Guéret. La réouverture du musée est prévue pour 2020.