PHOTOS : Un jardin pour rendre hommage à tous les anciens combattants du Crès

La Ville du Crès inaugure, ce jeudi 11 novembre 2021, un nouveau lieu. Baptisé le "Jardin de la Mémoire", il rendra hommage à tous les anciens combattants de la ville. Il sera installé rue Maguelone, là où, jusqu'ici, il n'y avait que le monument aux morts des deux guerres mondiales. Désormais, il sera entouré de six stèles, notamment celles des soldats mobilisés pour la guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine.

Transmettre à la jeune génération

"Ces stèles étaient éparpillées, parfois à des endroits où elles étaient peu visibles, par exemple sur des parkings", explique Stéphane Champay, le maire du Crès. Le Jardin de la Mémoire est situé dans un lieu plus fréquenté, entre une école et un établissement médical : l'équipe municipale espère qu'elles seront donc davantage vues.

L'ensemble des stèles du Jardin de la Mémoire © Radio France - Clara GUICHON

Le jardin a été construit avec les deux associations d'anciens combattants ainsi que des enfants et adolescents de la ville (membres des Conseils municipaux des enfants et des jeunes ; stagiaires de 3e). Les enfants ont réalisé des croquis, sur lesquels la mairie s'est appuyée pour agencer le lieu. Ils ont aussi rédigé les textes explicatifs installés devant chaque stèle. "Ils se sont exprimés avec leurs mots à eux, des mots forts qui résonnent avec l'actualité, poursuit l'édile. Par exemple, ils ont beaucoup exprimé le fait que c'était des moments atroces, qui ne doivent jamais se reproduire."

Jean Combalbert, adjoint au maire en charge des Anciens combattants et membre des deux associations d'anciens combattants du Crès, se réjouit de la participation des enfants. "Ils vont sûrement s'arrêter et regarder les stèles, imagine-t-il. Puis ils pourront, surtout, en parler, à leurs camarades et à leurs parents." Pour lui, ce jardin de la mémoire est aussi une manière de leur rappeler que les guerres ne sont pas finies. Et qu'aujourd'hui encore, les soldats français donnent parfois leur vie pour lutter contre le terrorisme.

Le monument aux morts des guerres 14-18 et 39-45 © Radio France - Clara Guichon

Le but est de donner plus de visibilité aux soldats, notamment pour que les plus jeunes n'oublient pas les guerres qui ont façonné notre histoire. Copier

Ce jardin de la mémoire a été pensé avec les plus jeunes, explique Stéphane Champay, maire du Crès Copier