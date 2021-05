Jardins familiaux à Chenôve : au moins deux ans d'attente pour obtenir une parcelle !

Depuis quelques années les jardins familiaux ou jardins ouvriers -créés au 19e siècle pour améliorer le quotidien des ouvriers- connaissent un véritable regain d'intérêt partout en France. Un phénomène encore accentué par la crise sanitaire...

Des bouts de terrain de plus de 150 mètres carrés

A Chenôve, la Fédération des Jardins Familiaux de France possède 80 parcelles sur deux sites l'un dans le quartier des Grands Crus (26), l'autre à côté du château du Chapitre (54). Ce sont des bouts de terrain de 150 à 200 mètres carrés équipé d'un abri et d'un compteur d'eau individuel qui sont loués à l'année.

Les jardins familiaux de Chenôve sont répartis sur deux sites de la commune © Radio France - Thomas Nougaillon

Au moins une quinzaine de personnes en attente

Françoise Renaud, 74 ans, présidente des jardins familiaux de Chenôve depuis deux ans, évoque cette forte demande. "Il y a au moins une quinzaine de personnes qui sont en attente." La présidente poursuit son explication. "Quand on a un jardin on reste durant des années, certains jardiniers sont là depuis 20 ans ou 30 ans et il y a très peu de départs".

Françoise Renaud, explique qu'une quinzaine de familles sont en attente d'une parcelle sur Chenôve Copier

Près de 800 jardins familiaux sur l'agglo

L'association des "Jardins Familiaux Dijonnais" regroupe 775 jardins répartis sur 24 sites de l'agglomération entre les communes de Dijon, Saint-Apollinaire, Ruffey-les-Echirey ou encore Chenôve. Louer l'un de ces lopins de terre à Chenôve coûte 78 euros à l'année.

Denis, postier en retraite, exploite l'une de ces parcelles depuis trois ans. © Radio France - Thomas Nougaillon

Notre reporter a rencontré Denis, il y a fallu être patient avant d'obtenir sa parcelle Copier

La variable de l'eau

A cela il faut ajouter la consommation d'eau. Consommation très fluctuante, selon les jardiniers ça peut aller de 10 mètres cubes à 35 mètres cubes par an, à 2 euros 20 le mètre cube cela représente des sommes pouvant aller de 80 à 150 euros par an en plus !

Des règles très strictes à respecter

Les jardiniers doivent également respecter un règlement intérieur très strict. Règlement qui prévoit en particulier l'entretien du terrain. Ils sont d'ailleurs pris "à l'essai" durant un an. Les sanctions, pour ceux qui n'entretiennent pas suffisamment leurs parcelles, peuvent aller du simple rappel à l'ordre à la lettre recommandée qui met fin au bail.