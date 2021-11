Jardins joyeux à Rouen : au milieu du parc immense, les occupants face à la menace d'expulsion

Depuis une semaine, l'ambiance a bien changé aux Jardins Joyeux. L'endroit est singulier. La parcelle compte 8 000 m² dont la moitié est un parc arboré immense et insoupçonnable depuis la rue Joyeuse, derrière le lycée Corneille. Le reste est constitué de bâtiments désaffectés aujourd'hui et est tout aussi surprenant : un ancien foyer de jeunes filles, une chapelle, un théâtre qui a conservé ses grands décors de bois.

177 logements et un parking souterrain

Le lieu inoccupé depuis 2015 a été racheté par un promoteur immobilier et le projet est tout aussi gigantesque que le lieu. A la place des jardins un immense ensemble immobilier : 177 logements et un parking sous-terrain et c'est bien ce gigantisme qui effraye de nombreuses personnes réunies aujourd'hui dans un collectif.

On y trouve des riverains, des étudiants, des militants écologistes, tous opposés à la disparition de cette nature. "C'est un poumon vert dans un quartier particulièrement bétonné" explique un occupant. Un autre dénonce le non-sens de cette urbanisation à outrance dans de nombreux quartiers de Rouen alors que le monde doit faire face à l'urgence climatique et favoriser l'écologie : "on veut garder ce petit bout de campagne à la ville pour les riverains et lutter contre la gentrification et la dévitalisation de tous les espaces de nature".

En cinq mois, les occupants des jardins joyeux ont fait vivre le lieu par le biais de concert, de rencontres, d'évènements associatifs et culturels. Ils ont également créé des jardins partagés pour les habitants des quartiers.

Pour le moment, leurs recours en justice ont été rejetés. Le 29 octobre, le feu vert a été donné à une expulsion mais les occupants refusent de partir. La grande porte d'entrée a été fermée et protégée par des barricades par crainte de l'arrivée de force de l'ordre. Leur avocate a fait appel.