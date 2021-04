Jarville : un collectif d’habitants proteste contre les PV de stationnement devant les garages

Florence habite l’avenue de la Malgrange à Jarville. Elle est en train de décharger de lourds sacs de courses qu’elle range dans son garage dont la place est déjà prise par le véhicule de son mari. Elle estime ne pas être en infraction « franchement c’est scandaleux, je suis chez moi et je ne comprends pas cette volonté du maire de verbaliser tous ceux qui comme moi se garent devant chez eux, de toute façon, je contesterai si je prends un PV ».

Rue Clémenceau à Jarville © Radio France - Mohand Chibani

Problème de voisinage

Un peu plus loin dans la rue Clémenceau, Martine, comme à son habitude stationne sa voiture devant son garage. Elle convient que c’est un peu l’anarchie en matière de stationnement dans sa rue « regardez, il n’y a pas de place et je ne peux pas entrer ma voiture dans le garage car ces maisons datent de 1930 et les garages n’étaient pas destinés à accueillir d’aussi grosses voitures que celles d’aujourd’hui. Je n’ai donc pas d’autres solutions que de laisser mon véhicule devant chez moi ».

Pourtant tout le monde n'est pas de cet avis, comme Pierre. Il comprend la décision de la municipalité de vouloir lutter contre l'anarchie du stationnement à Jarville « le maire applique la loi et il n’en serait pas arrivé là s’il n’y avait pas de problèmes de voisinage. Certains se plaignent en effet de trouver devant chez eux une voiture qui bloque l’entrée de leur garage. Donc le maire a estimé qu’il fallait en effet mettre fin à cette anarchie ».

600 PV pour stationnement gênant en six mois

Vincent Matheron, le maire de Jarville, lui est droit dans ses bottes « Nous avons, à l’issue de la campagne des élections municipales, mis en place une stratégie territoriale de sécurité, de prévention de la délinquance et de lutte contre les incivilités. Elle a été votée à l’unanimité lors du conseil municipal du mois d’octobre dernier. Cette stratégie prévoyait plusieurs dispositions dont une portait spécialement sur les incivilités. Et donc nous lançons une campagne composée de sept visuels intitulés «stop aux incivilités, le Dark-Jaja, le Jarville qu’on n’aime pas. Le Jarville où l’on trouve des déjections canines à même le sol, des mégots jetés par terre et du stationnement anarchique. Et sur ce point, vous avez le stationnement gênant devant les garages. Quand bien même, cette entrée est la vôtre, tant qu’elle n’est pas matérialisée, le stationnement y est interdit. C'est la loi et moi j’ai fait le choix d’une tolérance zéro sur ces incivilités parce que je veux changer l’image de ma ville ».

Depuis six mois, près de 600 contraventions ont été dressées à Jarville pour stationnement gênant ou très gênant.