Jauge de 30 personnes supprimée dans les églises : "le bon sens l'a emporté" dit l'évêque de Périgueux

Le Conseil d'Etat donne trois jours au gouvernement pour revoir sa copie et casse donc la jauge des 30 personnes par église décidée pour les offices. Une victoire pour la conférence des évêques de France qui avaient déposé un référé dès ce vendredi.

L'évêque de Périgueux, monseigneur Philippe Mousset, a été prévenu de cette nouvelle pendant qu'il célébrait la messe à la cathédrale Saint-Front de Périgueux. Il a annoncé immédiatement la nouvelle aux paroissiens réunis dans la cathédrale (une trentaine de personnes, mais la diocèse avait organisé trois messes à la suite dans la cathédrale).

Et il a ensuite réagit officiellement : "Nous pensions que nous serions entendus. On peut comprendre que dans les temps que nous vivons, il y ait beaucoup de choses, beaucoup de pressions, et que peut-être ils n'ont pas suffisamment eu le temps d'étudier la jauge et qu'elle soit proportionnée à l'espace, cela tombe sous le bon sens. Et évidemment que nous sommes très heureux, parce que nous avons dû multiplier les messes, pour la sécurité, ce n'est pas facile non plus car cela les oblige à multiplier leur présence. Donc je pense que le bon sens l'a emporté, et tant mieux. Maintenant, nous pourrons envisager ans la rigueur des gestes barrières, je le redis, nous souhaitons respecter le protocole, mais voilà, nous sommes très heureux de cette décision" dit l'évêque de Périgueux.