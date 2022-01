Jauges, télétravail et interdiction de boire et manger dans les transports : ce qui change ce lundi

Face au "raz-de-marée" des contaminations au coronavirus, et notamment du variant Omicron, le gouvernement a opté pour une série de nouvelles mesures sanitaires qui entrent en vigueur ce lundi 3 décembre. Il est notamment désormais interdit de boire et de manger dans les transports collectifs, les entreprises doivent imposer le télétravail au minimum trois jours par semaine lorsque cela est possible, les enfants à partir de 6 ans doivent obligatoirement porter le masque dans de nombreux lieux publics. Tour d'horizon de ce qui entre en vigueur ce lundi.

Télétravail obligatoire au moins trois jours par semaine

Alors que les enfants vont reprendre le chemin de l'école, et les étudiants vont pouvoir faire leurs partiels en présentiel, de nombreux salariés eux ne pourront pas retourner au bureau ce lundi. Jusqu'ici recommandé, le télétravail devient obligatoire au moins trois jours par semaine à partir de ce 3 décembre et pour trois semaines. Le gouvernement demande même aux entreprises d'imposer quatre jour par semaine de travail à distance pour les employés qui le peuvent.

Pour inciter les entreprises à suivre cette règle, l'exécutif brandit la menace de l'amende. Les entreprises récalcitrantes au télétravail encourront une amende pouvant aller jusqu'à 1.000 euros par salarié, dans la limite de 50.000 euros.

Fini le popcorn au cinéma et le sandwich dans le train

À compter de ce lundi, il ne vous sera plus possible de manger du popcorn en pleine séance de cinéma. La consommation de boisson et d'aliments est interdite dans les cinémas, les théâtres et les équipements sportifs, et ce pour au moins trois semaines. Cela vaut également pour les transports collectifs, la mesure sera appliquée "avec discernement", promet le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Si vous voyagez à partir de lundi en métro, TER ou TGV, vous devrez donc porter le masque tout le long de votre voyage. Mais selon la SNCF, la tolérance sera de mise "notamment pour permettre de se désaltérer ou pour l’alimentation des jeunes enfants et des personnes fragiles".

Le masque obligatoire à partir de 6 ans dans les lieux publics

Le port du masque était jusque-là obligatoire seulement à partir de 11 ans. Dès lundi, il devient obligatoire à partir de six ans dans de nombreux lieux publics. Plusieurs lieux publics sont concernés : les transports publics, les établissements accueillant du public, les enceintes sportives, les lieux de culte et l'extérieur lorsque le port du masque est demandé par le préfet.

Le retour des jauges

Les concerts debout seront interdits à partir de ce lundi, il faudra donc à nouveau rester assis pour assister à la tournée de vos artistes préférés. Les jauges sont aussi de retour pour les grands rassemblements culturels et sportifs : pas plus de 2.000 personnes en intérieur et maximum 5.000 personnes en extérieur.

Allègement des règles d'isolement

Alors que les indicateurs de l'épidémie atteignent des niveaux impressionnants, avec plus de 219.000 contaminations recensées samedi 1er janvier, le gouvernement redoute une multiplication des arrêts maladies. "On peut considérer que 10% de la population française est cas contact", estimait ainsi mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Face à cette situation, les règles d’isolement évoluent pour les personnes positives au Covid-19 et les cas contacts. Pour les personnes contaminées, quel que soit le variant (Delta ou Omicron), l'isolement sera réduit de dix à sept jours, à condition d'avoir un schéma vaccinal complet. Cette période pourra être réduite à cinq jours, en cas de test antigénique ou PCR négatif, et à condition de ne plus avoir de signe clinique d'infection depuis 48 heures. Si vous n’êtes pas vacciné, l'isolement reste de dix jours, avec sortie possible au bout de sept jours, selon les mêmes conditions.

Concernant les cas contacts, si vous n'êtes pas vacciné ou que vous n'avez pas fait votre rappel dans les temps, vous devrez vous isoler sept jours. En revanche, si vous avez un schéma vaccinal complet, pas d’isolement obligatoire, à condition de faire des tests régulièrement