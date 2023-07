Jazz à Vienne attire de plus en plus et affiche une fréquentation record

Rideau pour la 42e édition de Jazz à Vienne ! Le festival s'est terminé vers 6H ce vendredi matin après la All Night Jazz qui a vu défiler différents groupes et artistes toute la nuit sur la scène du théâtre Antique. C'est l'heure du retour au calme dans la ville du Nord-Isère après 16 jours de musique, 190 concerts et une affluence record. 230.000 spectateurs se sont rendus sur les différents lieu de concerts, soit 20.000 de plus que l'année dernière.

Une progression "énorme" au théâtre antique

Le navire amiral du festival, le théâtre antique, a attiré à lui seul 25% de personnes en plus que l'année dernière. La scène gratuite des jardins de Cybèle, juste en-dessous, a elle aussi attiré plus de monde. "On a des chiffres de fréquentation qu'on n'a peut-être jamais vu" assure Samuel Riblier, le directeur de Jazz à Vienne. "On avait connu des fortes augmentations sur les scènes gratuites, et là, au théâtre antique, on a eu 90.000 entrées à comparer avec 75.000 l'année précédente et en moyenne chaque année. On est sur une progression qui, en pourcentage, est énorme"

La scène gratuite de Cybèle a elle aussi attiré plus de monde, au point que les festivaliers débordent sur les pelouses autour de la scène. © Radio France - Noémie Philippot

Pour lui, la programmation "très homogène et de qualité, évidemment" a permis d'amener un public nouveau. "C'est une vraie satisfaction d'avoir des gens qui ne sont jamais venus et qui, j'espère, reviendront découvrir le festival et le lieu."

Une édition marquée par le départ de Benjamin Tanguy

Un final en apothéose pour le directeur artistique, Benjamin Tanguy, qui quitte le festival après avoir passé treize ans à élaborer sa programmation. Il a la sensation "d'arriver à la fin d'un cycle" et ressent "évidemment beaucoup d'émotions. J'ai du mal à imaginer que je vais quitter toutes ces personnes-là, que je connais depuis 13 ans."

Les bénévoles, les techniciens, toute l'équipe de Jazz à Vienne qui permet à Benjamin Tanguy de s'en aller sur une édition historique, avec 90.000 entrée au théâtre antique. "Je crois que la culture, dans ces moments de doute, ces situations d'inflation, est quand même un lieu de refuge pour de nombreuses personnes qui ont besoin de trouver un endroit où elles vont découvrir des choses, pouvoir se lâcher, passer du bon temps à Jazz à Vienne."

Benjamin Tanguy (à gauche) laisse la place de directeur artistique à Guillaume Anger,(à droite) nouveau binôme du directeur du festival, Samuel Riblier. © Radio France - Noémie Philippot

Une vision partagée par son successeur, Guillaume Anger. Il a vécu tout le festival aux côtés de Benjamin Tanguy. "C'est une belle aventure pour moi et un vrai challenge aussi. Il y a une filiation dans le projet. Il n'y aura pas forcément des grosses révolutions d'ici l'année prochaine, ça sera une édition un peu similaire. Il y aura forcément des créations, des choses un peu différentes, le temps d'expérimenter moi-même toutes ces possibilités."

Premiers noms pour 2024 au mois de novembre

La 43e édition de Jazz à Vienne se déroulera du 24 juin au 12 juillet 2024. Pour les plus passionnés, la billetterie est déjà ouverte pour prendre l'abonnement qui permet d'accéder à sept concerts qu'on peut choisir au dernier moment. Il y a seulement 1.500 abonnements de ce genre.

Les premiers noms de la prochaine édition seront révélés le 21 novembre 2023. Celui de l'illustrateur de l'affiche 2024 a en revanche été dévoilé jeudi soir lors de la conférence de presse de bilan du festival. Il s'agit d'Alexandre Clérisse, passionné de jazz. Il succède à Pénélope Bagieu, qui s'est chargée de celui de cette édition historique qui vient de se terminer.